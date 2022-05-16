В сети обсудили спрятанные на пачке папирос из СССР загадки

«Самой распространенной загадкой было найти число 14 на пачке, а дальше шли вопросы посложнее», «В одно время на пачке еще предлагали найти цифры 66 и 99. Но это, подскажу, было, когда название печатали в кавычках», «Еще искали кошку, которая лезет в трубу», — написали в комментариях под публикацией подписчики сообщества.