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52 минуты назад

В сети обсудили спрятанные на пачке папирос из СССР загадки

Мослента

Пользователи группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте» обсудили загадки, спрятанные на пачке популярных в СССР папирос «Беломорканал».

В сети обсудили спрятанные на пачке папирос из СССР загадки
Фото: МослентаМослента

«Самой распространенной загадкой было найти число 14 на пачке, а дальше шли вопросы посложнее», «В одно время на пачке еще предлагали найти цифры 66 и 99. Но это, подскажу, было, когда название печатали в кавычках», «Еще искали кошку, которая лезет в трубу», — написали в комментариях под публикацией подписчики сообщества.

Также на упаковке папирос находили числа 29, 39 и различные изображения. Например, собаку, алкоголиков со стаканами, пилу-ножовку, голову в фуражке, белку. Еще людям предлагали найти медведя или лыжника, которые на самом деле не были нанесены на упаковку, а «прятались» за горами.

Один из подписчиков даже вспомнил анекдот о знаменитых папиросах: «Взлетает самолет. Пилот спрашивает штурмана: Ты карты взял? — Да, целых две колоды, — Значит, опять придется по пачке "Беломора" лететь».

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