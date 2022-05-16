Татарская мифология: гид по чудовищам из сказок

Пусть сегодня и не пятница 13-го, но мы все равно расскажем о нескольких мистических существах из татарских сказок. Некоторые персонажи убивают детей и мучают по ночам, а другие живут спокойно и никому не мешают.

Фото: Казанский Портал Казанский Портал

Бичура — татарский аналог домового

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У татар бичура представлялась в образе женщины маленького роста в красной рубашке. Эта дама живет на чердаке дома, в подвале, погребе или бане. Ее главное хобби — шутить над хозяевами дома, разбрасывать мусор и бить посуду. Если у бичура выдался плохой день, она может подкрасться к спящему человеку и задушить его. Но если никто не испортил ей настроение, она принесет удачу, счастье и богатство.

Если не устраивает соседство с бичура, есть два элементарных способа ее прогнать. Первый: нужно разобрать весь дом и построить его на другом месте. Второй: можно просто привести туда медведей. Бичура не любит их, поэтому убежит. Как же все легко и просто.

Су-бабасы и его помощник

В татарской мифологии есть персонаж по имени Су-бабасы. Его можно сравнить с Посейдоном из греческой мифологии, только у татарского водяного деда полномочий поменьше.

В сказках он остается инкогнито: никогда не выходит из воды и не общается с людьми. Зато у него есть маленький слуга. Су-ияси (так его зовут) появляется в образе бойкого мальчика и становится посредником между человеком и своим хозяином. Мальчик не причиняет людям вреда.

Дию пэрие и Ахиллесова пята

Дию пэрие — низшие духи в татарской мифологии. Они живут в подземельях или на морском дне. Еще эти существа очень стеснительные, они выходят к людям невидимками. Только самые смелые принимают человеческий облик во имя любви: женятся или выходят замуж за людей.

Еще дию пэрие очень гостеприимные. Они приводят людей к себе, кормят и поят, а потом гипнотизируют. Проснувшись, человек вместо еды видит лошадиный навоз. Говорят, некоторые даже сходят с ума после такого.

Самое пугающее в этой истории (кроме навоза) — то, что эти чудовища неуязвимы. У них есть только одно слабое место — в области пятки.

Албасты — трехглазая когтистая женщина

Албасты — татарский аналог ведьмы. Обычно ее представляют в виде уродливой женщины с длинными неухоженными волосами, тремя глазами и страшными когтями. Больше всего албасты ненавидит маленьких детей (странно, что не парикмахерские и маникюрные салоны). Она ждет, пока ребенка оставят одного, а потом кормит его грудью. После этого ребенок умирает.

Еще албасты знает, что такое многофункциональность. При встрече с мужчиной она может превратиться в женщину и наоборот.

Юха — коварная красивая девушка

Юха — это хитрый змей под прикрытием. По поверьям татар, змеи, дожив до 1 000 лет, превращаются в юху.

Это чудовище как агент 007 — действует секретно. Оно превращается в красивую девушку и находит себе пару. Но отношения приносят счастье только юхе, партнер постепенно чахнет и умирает.

Как распознать юху: у нее нет пупка, она не может жить без воды и от нее дурно пахнет.