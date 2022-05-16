В сети обсудили экспериментальный дом времен СССР

Пользователи сети обсудили необычный дом на улице Шверника в Москве. В его архитектуре есть несколько экспериментальных по меркам СССР решений — к примеру, стеклянные входные двери, открытые лоджии и зеленые кровли. Снимок здания выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Фото: Мослента Мослента

Многие комментаторы отметили, что тепло относятся к подобным зданиям советских времен. «Я жила в таком доме на Байкальской улице. Когда его построили, а это было в декабре 1971-го, первые полгода при открывании входных стеклянных дверей включались с двух сторон обогреватели с теплым воздухом», — рассказала одна из пользовательниц. Женщина вспомнила, что ей это казалось красивым и необычным. Кто-то добавил, что такие дома напоминают корпус пансионата или южного санатория.

Некоторые с сожалением отметили, что в последние годы жильцы начали бесконтрольно остеклять балконы и лоджии в домах, где изначально этого не предусмотрено. «Дом сильно в облике теряет», «Курятник-скворечник получается», — написали пользователи. Кто-то предложил запретить остекление объектов или предусмотреть для него строго типовой вид.