Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

В сети обсудили экспериментальный дом времен СССР

Мослента

Пользователи сети обсудили необычный дом на улице Шверника в Москве. В его архитектуре есть несколько экспериментальных по меркам СССР решений — к примеру, стеклянные входные двери, открытые лоджии и зеленые кровли. Снимок здания выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

В сети обсудили экспериментальный дом времен СССР
Фото: МослентаМослента

Многие комментаторы отметили, что тепло относятся к подобным зданиям советских времен. «Я жила в таком доме на Байкальской улице. Когда его построили, а это было в декабре 1971-го, первые полгода при открывании входных стеклянных дверей включались с двух сторон обогреватели с теплым воздухом», — рассказала одна из пользовательниц. Женщина вспомнила, что ей это казалось красивым и необычным. Кто-то добавил, что такие дома напоминают корпус пансионата или южного санатория.

Некоторые с сожалением отметили, что в последние годы жильцы начали бесконтрольно остеклять балконы и лоджии в домах, где изначально этого не предусмотрено. «Дом сильно в облике теряет», «Курятник-скворечник получается», — написали пользователи. Кто-то предложил запретить остекление объектов или предусмотреть для него строго типовой вид.

Ранее россиян заинтересовал снимок экспериментального дома «на курьих ножках» на Проспекте Мира.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители