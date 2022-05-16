Бездомный вспомнил про старый банковский счет и обрел крышу

Житель Великобритании был бездомным, пока не вспомнил о старом банковском счете, который ему в детстве открыла мать. Его историю публикует Daily Mirror.

Брэндон Марбэкс рассказал, что ему было 22 года, когда обнаружил, что у него есть счет с небольшой суммой денег. На тот момент у британца не было ни сбережений, ни крыши над головой. Оказалось, что мать мужчины ежемесячно переводила на его счет по 10 фунтов стерлингов с момента, когда ему исполнилось 10 лет. В итоге в банке на имя Марбэкса скопилась сумма в 300 фунтов стерлингов.

Мужчина потратил четыре месяца на то, чтобы получить деньги, а когда они оказались у него на руках — внес залог за аренду квартиры и наконец-то обрел крышу над головой. Поскольку британец был бездомным, хотя у него, как выяснилось, были деньги, он посоветовал всем проверить, нет ли и у них открытых счетов, о которых они не знают.

«Вы можете найти забытое пособие или сбережения ваших прабабушек и прадедушек — вы ничего не потеряете от проверки, а получить можете очень много», — отметил Марбэкс.