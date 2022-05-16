Чем закончилось крупнейшее сражение красноармейцев с бандеровцами

После битвы на Курской дуге советские войска окончательно завладели стратегической инициативой и приступили к освобождению Украины. В ноябре 1943 года от немцев был очищен Киев, после этого в первой половине 1944 год были проведены Корсунь-Шевченковская и Львовско-Сандомирская операции по освобождению территорий к западу от Днепра. В это время красноармейцы столкнулись с отрядами Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Освободить Украину

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После разгрома гитлеровцев на Курской дуге летом 1943 года Красная Армия стремительно приближалась к Днепру. Немцы спешно укрепляли свои позиции. К отражению наступления советских войск готовились и в Организации украинских националистов (ОУН)*, одним из лидеров которой являлся Степан Бандера. Для этих целей проводилась спешная мобилизация вооруженного крыла организации – Украинской повстанческой армии (ныне запрещенная в России экстремистская организация).

Ее костяк составляли выходцы из Западной Украины, разделяющие националистические идеи и исповедующие радикальный антисоветизм. Организационно УПА делилась на несколько автономных друг от друга подразделений: «Запад» (Львовщина), «Север» (Волынь) и «Восток». Основными боевыми единицами были батальоны (300-500 бойцов) и роты (100-150 человек), а также взводы по 30-40 солдат. На вооружении имелись винтовки, пулеметы и даже венгерские танкетки и противотанковые пушки.

По подсчетам историков, к январю 1944 года, то есть к моменту начала операций Красной Армии на Правобережной Украине, численность УПА составляла около 80 тысяч человек. Из них постоянно под ружьем находились около 30 тысяч, остальные были рассредоточены по селам и городам и привлекались к боевым операциям по мере необходимости.

Первыми в бой с бандеровцами вступили части 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Националисты изначально старались не ввязываться в крупные столкновения с частями Красной Армии, предпочитая тактику мелких нападений.

Война с размахом

Так продолжалось несколько месяцев, пока 27 марта в районе деревни Липки в Ровенской области советские войска окружили два батальона бандеровцев. Бой длился около шести часов. На месте были уничтожены около 400 бандитов, а оставшиеся были оттеснены к реке.

При попытке пересечь ее вплавь утонули около 90 человек, в плен к красноармейцам попали лишь девять человек – все, что осталось от двух батальонов УПА. В докладе на имя Иосифа Сталина говорилось, что среди трупов был опознан один из командиров по кличке Гамаля.

Другое крупное сражение произошло спустя два дня у села Баскино в той же Ровенской области. Отряд бандеровцев в несколько сотен человек был застигнут советскими бойцами врасплох. Бандиты УПА были оттеснены к реке и начали переправу. И все бы ничего, но на противоположном берегу их ожидала вспомогательная рота красноармейцев. В итоге потери националистов составили более 100 человек.

Кульминация

Но самый крупный бой между Красной Армией и УПА произошел 21-25 апреля 1944 года возле урочища Гурбы Ровенской области. Сражению предшествовало нападение бандеровцев в конце февраля на генерала Ватутина, в результате которого он скончался. Для расправы с вооруженными отрядами националистов 1-й Украинский фронт, которым после гибели Ватутина стал командовать Георгий Жуков, выделил дополнительно одну кавалерийскую дивизию, артиллерию и восемь танков.

Со стороны УПА в бою принимали участие отряды подразделения «Север» общей численностью около пяти тысяч человек. Советские войска имели значительное превосходство, располагая 25-30 тысячами бойцов. Что касается танков, то, по одним данным, их было восемь штук, по другим сведениям, советское командование задействовало 15 единиц бронетехники. Есть данные и о применении красноармейцами авиации. Несмотря на численное преимущество советских подразделений, на стороне бандеровцев было прекрасное знание местности и в определенной степени помощь местного населения.

Сама битва представляла собой попытку прорыва основных сил бандеровцев через линию фронта на контролируемую германской армией территорию. Продолжаясь несколько дней, сражение в итоге закончилось решительной победой Красной Армии. Было уничтожено более двух тысяч солдат УПА, в плен взято около полутора тысяч. Потери советских войск составили порядка тысячи человек убитыми и ранеными. Несмотря на то, что оставшиеся бандеровцы смогли прорваться к немцам, костяк подразделения «Север» был разгромлен. Это существенно облегчило задачу дальнейшего освобождения Западной Украины.

Другая крупная операция против бандеровцев была проведена Красной Армией в разгар Львовско-Сандомирской операции. 22-27 августа советские стрелковые и кавалерийские части провели рейд по укрепленным пунктам и лагерям УПА в Львовской области. Было уничтожено более 3,2 тысячи бандитов, в плен захвачено более тысячи. Советским войскам в качестве трофеев достались бронетранспортер, автомобиль, 21 пулемет и пять минометов.

Облавная война

В 1945 году, на последнем этапе Великой Отечественной войны, когда линия фронта ушла далеко на запад, против «недобитков» применялась в основном так называемая облавная тактика. Суть ее была в том, что сначала проводилась разведка боем, чтобы вызвать силы националистов на открытый бой. Когда они втягивались, в дело вступали основные советские силы. Такая тактика была гораздо более эффективной, чем поиск вооруженных бандитов по горам и лесам.

Облавные операции также порой проводились с размахом. Так, в апреле 1945 года 50-тысячная группировка под командованием генерала Михаила Марченкова разгромила силы УПА в Прикарпатье на линии новой советско-польской границы. Было уничтожено более тысячи бандеровцев, несколько тысяч арестовано.

После окончания войны уцелевшие националисты окончательно переходят к тактике партизанской борьбы. Покончить с бандеровским подпольем удалось лишь к началу 1950-х годов.