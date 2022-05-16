В сети вспомнили самые популярные тренды 90-х

Пользователи сайта Reddit поностальгировали по тамагочи, фишкам, альбомам с наклейками и другим популярным трендам 1990-х годов. Своими воспоминаниями из детства они поделились в комментариях к посту автора под ником Need_Some_Updog. Менее чем за сутки публикация набрала более 14 тысяч комментариев.

«Мой отец работал по ночам, и я помню, как умолял его заботиться о моем тамагочи днем, потому что мне было запрещено приносить его в школу. Когда я бежал от автобусной остановки домой, мой отец спал дома, а тамагочи был уже мертв», — рассказал один пользователь.

Другой комментатор вспомнил, как однажды потерял игрушку дома и нашел ее только спустя полгода.

«Я обнаружил тамагочи под своей кроватью, он все еще был жив. Он был очень голодным, а его лоток был грязным. Я покормил его два раза, и он тут же умер», — написал он.

Еще один юзер признался, что у него никогда не было тамагочи, и он очень сильно завидовал всем, кому купили эту игрушку.

Также, по словам комментаторов, в 1990-х годах были популярны фишки, или сотки, — круглые плоские пластинки с изображениями героев кино, мультфильмов, спорта, компьютерных игр.

«Однажды я обменялся фишками с кем-то из старших детей и получил очень крутые фишки с изображением черепов. Моя мама заставила их вернуть», — пожаловался один юзер.

Другой пользователь сообщил, что в его школе было запрещено играть в сотки, потому что из-за них дети часто дрались.