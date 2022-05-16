Милые с виду, но смертельно опасные животные

Мы привыкли считать опасными животных, которые выглядят грозно и имеют большие размеры. Но внешность может быть обманчива. Иногда кажущиеся невероятно милыми представители фауны таят в себе куда большую угрозу. «Рамблер» составил подборку симпатичных с виду животных, к которым не стоит приближаться.

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Коала

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Многие недоумевают, когда в зоопарках или на экскурсиях из просят держаться от коал подальше. Казалось бы, чем может навредить человеку это милое и не слишком большое животное. Между тем, у коалы есть очень длинные когти, мощные челюсти и острые зубы. Если они почувствуют угрозу для себя или своего потомства, то быстро и без раздумий нападут на человека. Сильно поцарапать и искусать эти милашки вполне способны.

Дельфины

Дружелюбных и умных млекопитающих принято считать прекрасными существами, которые частенько спасают утопающих. Это действительно так. Но дельфины также подвержены внезапным вспышкам гнева, утверждают ученые. Во время них эти милейшие существа могут внезапно напасть на человека, искусать до крови, переломать мощным лбом конечности и даже иногда лишить жизни.

Толстый лори

Эти малыши с огромными глазами и мягким мехом точно не способны никого испугать. Напротив, их очень хочется погладить, однако делать этого не следует. Дело в том, что локтевые железы этих приматов выделяют яд, их укусы токсичны. Яд может вызвать у человека удушье, что без своевременного медицинского вмешательства способно привести к смерти. Поэтому не стоит пытаться погладить лори, лучше любоваться этими животными на безопасном расстоянии.

Золотая лягушка

Эта малышка, достигающая в длину всего 5 сантиметров и имеющая красивый золотистый окрас, может запросто лишить жизни сразу 10 человек. Земноводное выделяет из кожи огромное количество яда. Одно лишь прикосновение к этой лягушке или ее укус вызывает практически мгновенную смерть.

Енот