Фредерик Валентич: пилот, которого украли инопланетяне

Австриец Фредерик Валентич был фанатом авиации. Небо манило его с детства. Когда Фредерику исполнилось 19, он смог осуществить свою мечту: стал пилотом. Чем закончился первый ночной полет австрийца и причем здесь инопланетяне, расскажет “Рамблер”.

Фото: Anna Zvereva/wikimedia.org Anna Zvereva/wikimedia.org

Фредерик хотел стать профессиональным летчиком. Но он не смог поступить в Школу пилотов военно-воздушных сил – тщедушного паренька отсеяли еще на этапе медкомиссии. Тогда Фредерик пошел в Air Training Corps. Там у него была возможность получить навык управления легкомоторным самолетом и, после экзаменов, право на нем летать.

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Валентича нельзя было назвать прилежным учеником. Экзамены он сдал лишь с третьей попытки, а во время выполнения зачетных упражнений не менее четырех раз создавал опасные ситуации на земле и в воздухе. В условиях плохой видимости и ночью он никогда не летал, но был достаточно безрассудным, чтобы попробовать это самостоятельно.

Australian Department of Transportation/wikimedia.org

Фредерику самолет Cessna-182 подарили родители. Он хранился в аэропорту Мураббин, что на юго-востоке Мельбурна. На нем Фредерик летал над континентальной частью Австралии, а также на остров Кинг, расположенный в 200 километрах к югу от материка.

19 октября 1978 года самолет Валентича прошел планово-предупредительный ремонт и получил сертификат годности к полетам на 100 часов. А уже два дня спустя Фредерик отправился в свое последнее путешествие.

Валентичу пришла в голову забавная мысль: слетать на остров Кинг вдвоем с подружкой, купить там морепродуктов, а по прилете устроить романтический ужин с вином. Но с самого начала планы молодого человека стали рушиться.

Фредди предполагал вылететь из аэропорта за полчаса до захода солнца. Но его подруга – Ронда Раштан – задержалась на работе. В пути у нее не было возможности предупредить возлюбленного об этом. Фредерик в журнал о полетах внес информацию о пассажире и ждал девушку “до последнего”. Боясь, что график полета будет сорван, молодой пилот решил лететь один.

В 18:19 Валентич поднял самолет в воздух. По неизвестной причине он полетел к острову не по кратчайшему пути, а описывая ломаную линию вдоль побережья с таким расчетом, чтобы как можно меньше времени лететь над водным пространством Бассова пролива. Самолет Фредерика случайно сфотографировал мужчина, занимавшийся фотосъемкой пляжа и моря. На получившихся кадрах с воздушным судном все было в порядке.

В 19:06 Валентич сообщил диспетчеру, что видит некий летающий объект, который двигается над ним с более высокой скоростью. Расстояние до него пилот оценил в полтора километра. Когда диспетчер посмотрел на радар, внутри него все похолодело: Валентич летел в полном одиночестве. Фредерик продолжал сообщать о странном летательном аппарате продолговатой формы, но не мог более детально описать его. Пилот лишь упомянул, что на борту увидел четыре огня, похожих на посадочные. На шестой минуте разговора Фредерик нервно сообщил: неопознанное судно приближается к нему с юго-востока и оно не похоже на самолет, подсвечивается зеленым. Затем диспетчер на протяжении 17 секунд слышал звук, похожий на скрежет металла. Связь с Валентичем прервалась.

Запись разговора Валентича с диспетчером сохранилась в текстовом варианте и в формате аудио. Пленка вызывает массу вопросов. Есть мнение, что власти намеренно вырезали последние слова Фредерика, суть которых сводится к сообщению о странном зеленом огне, обволакивающем его самолет. Они не хотели, чтобы трагедию аргументировали похищением пилота инопланетянами.