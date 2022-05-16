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33 минуты назад

Брат завел аккаунт на OnlyFans и закрыл студенческий кредит сестры

Газета.Ru

Мужчина из США завел аккаунт на OnlyFans и помог сестре закрыть студенческий кредит, пишет Independent. Как рассказал брат студентки, Тони, сестра ничего не знала про его планы. Всего мужчине удалось заработать на продаже своих фотографий больше $20 тысяч – этого хватило, чтобы закрыть кредит.

Брат завел аккаунт на OnlyFans и закрыл кредит сестры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне пришли деньги с OnlyFans, я собираюсь потратить эту сумму, чтобы погасить студенческий кредит сестры. Почему, черт возьми, нет",

– прокомментировал американец.

Тони передал сумку с деньгами сестре, которая не понимала, что происходит, а потом объяснил ей свой замысел. Студентке было трудно сдерживать слезы, благодаря брата за такой поступок. Пользователи Сети тоже похвалили Тони, назвав его братом мечты.

"Приятель, это потрясающе. Продолжай в том же духе, брат",

– написали люди.

Ранее креативный директор Schiaparelli разработал дизайн особого свадебного платья для сестры.

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