Брат завел аккаунт на OnlyFans и закрыл кредит сестры

Мужчина из США завел аккаунт на OnlyFans и помог сестре закрыть студенческий кредит, пишет Independent. Как рассказал брат студентки, Тони, сестра ничего не знала про его планы. Всего мужчине удалось заработать на продаже своих фотографий больше $20 тысяч – этого хватило, чтобы закрыть кредит.
"Мне пришли деньги с OnlyFans, я собираюсь потратить эту сумму, чтобы погасить студенческий кредит сестры. Почему, черт возьми, нет",
– прокомментировал американец.
Тони передал сумку с деньгами сестре, которая не понимала, что происходит, а потом объяснил ей свой замысел. Студентке было трудно сдерживать слезы, благодаря брата за такой поступок. Пользователи Сети тоже похвалили Тони, назвав его братом мечты.
"Приятель, это потрясающе. Продолжай в том же духе, брат",
– написали люди.
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