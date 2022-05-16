Брат завел аккаунт на OnlyFans и закрыл кредит сестры

Мужчина из США завел аккаунт на OnlyFans и помог сестре закрыть студенческий кредит, пишет Independent. Как рассказал брат студентки, Тони, сестра ничего не знала про его планы. Всего мужчине удалось заработать на продаже своих фотографий больше $20 тысяч – этого хватило, чтобы закрыть кредит.