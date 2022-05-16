Почему запрещали издавать «Муху-Цокотуху» Чуковского

Наверно, не найдется в нашей стране ребенка, который никогда не слышал о «Мойдодыре», «Докторе Айболите» или «Мухе-Цокотухе». Стихотворные сказки Корнея Чуковского обязательно читают мамы своим детям, многие произведения вошли в школьную программу. И мало кто знает, что за многие из них писателя сильно критиковали, а «Муху-Цокотуху» вообще не хотели издавать. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мог ли подумать Чуковский, когда в 1924 году написал одно из своих самых веселых и, по его собственному признанию, удачных детских произведений, что критики воспримут сказку в штыки? Разумеется, нет. Но в 1925 году «Муху-Цокотуху» запретили к изданию. Компанию сказке должен был составить «Тараканище», но его в итоге «помиловали». А вот забавную сказку о внезапно разбогатевшей мухе отправили на полку.

Одна из чиновниц Главного литературного управления решила, что сказка слишком фривольна и совершенно не подходит для того, чтобы читать ее советским детям. Ей вторила вдова Ленина, Надежда Крупская, считавшая, что «Муха-Цокотуха» — это одна из сказок Чуковского, в которой воплощена идеология мещанства.

Не нравился критикам и флирт мухи с комариком, который они усмотрели в сказке.

Писателя критиковали и всячески травили. Чуковский даже на страницах «Литературной газеты» был вынужден в какой-то момент отречься от сказки и пообещать написать произведение для детей, полностью соответствующее советской идеологии.

Лишь Максим Горький вступился за Чуковского. Он поддержал детского писателя и благодаря его защите замечательные сказки Корнея Чуковского все же были опубликованы.