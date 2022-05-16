Что на самом деле происходит во время лунного затмения

16 мая произошло полное лунное затмение длительностью более пяти часов. К сожалению, в этот раз увидеть необыкновенное явление в России никому не удалось. Почему так получилось и какие еще мифы окружают лунное затмение, читайте в статье “Рамблера”.

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Миф 1: Лунное затмение происходит в считанные секунды

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На самом деле, лунное затмение – целый процесс. И его первая фаза – так называемое “полутеневое затмение”. В этот раз она началась в 04:32 по московскому времени, когда Луна коснулась земной полутени. Полностью в земную тень спутник Земли погрузился только два часа спустя. Но уже в 07:13 наступила фаза полного затмения. В этот момент потемнение Луны максимально заметно. Потом область становится все более светлой, и завершается процесс вновь полутеневым затмением.

Миф 2: В момент затмения на Земле наступает ночь

Мы привыкли видеть в кино, что во время наступления лунного затмения спутник Земли закрывается черным кругом, а повсюду наступает непроглядная темнота. Но на самом деле, это не совсем так. Более того, из-за преломления света Солнца и оболочки нашей планеты, Луна может окрашиваться и в красный, и в коричневый цвета. Ведь атмосфера Земли выступает в роли фильтра. Лучше всего через нее проходят лучи красно-оранжевой части спектра. Достигая Луны, они “окрашивают” поверхность спутника Земли в багрово-красные тона. Поэтому часто ученые говорят о “покраснении” спутника.

Миф 3: Затмение видно в каждом уголке Земли

Полную фазу затмения 16 мая можно было увидеть, находясь в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, а также некоторых частях Азии. И если в этот раз в нашей стране необыкновенное явление нельзя было увидеть даже из самой западной точки, это не значит, что со следующим затмением будет так же.

Более того, поскольку наша планета имеет собственную скорость вращения вокруг оси, разные фазы затмения могут видеть разные регионы, не пересекаясь.

Миф 4: Затмение – признак скорой беды

Единственный случай “катастрофы”, связанной с лунным затмением, произошел… в XVI веке.

Согласно легенде, четвертая экспедиция Христофора Колумба на Ямайку могла закончиться голодной смертью из-за натянутых отношений с местными жителями, которые прежде снабжали путешественников водой и едой. Колумб был человеком хитрым и наблюдательным. Узнав по таблицам немецкого астронома Иогана Мюллера, что 29 февраля 1504 года будет лунное затмение, он устроил в этот день очередные переговоры с индейскими вождями. Когда они снова отказали в помощи, Колумб заявил, что попросит богов наказать индейцев и они сами в этом убедятся. Как только Луна начала менять цвет, мореплаватель мрачно удалился в каюту. Аборигены были в ужасе. Они поверили, что иноземцы могут просить богов о чем угодно, и стали помогать путешественникам, дабы не гневить высшие силы.

Миф 5: Лунное затмение, как и полнолуние, влияет на психику