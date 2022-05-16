Маленькие устрицы плывут на щелканье клешней креветок

Двустворчатые моллюски, может, и потеряли голову в процессе эволюции, но порой все же способны на довольно сложное поведение. Например, личинки устриц умеют целенаправленно двигаться в сторону звука, который возникает, когда щелкающая креветка использует свою особую клешню.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Моря и океаны — не такое уж тихое место, как может казаться: вода там пронизана разными звуками, многие из которых активно используют живые существа. История их изучения берет начало в годы Второй мировой войны, когда американская подлодка с помощью сонара засекла какое-то загадочное щелканье. Поначалу военные заподозрили вражеские генераторы шума, затем — перекатывание гальки и даже щелканье створок корабельных червей. Это необычные двустворчатые моллюски, которые с помощью своей небольшой раковины «прогрызают» ходы в древесине.

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А настоящим источником шума оказались щелкающие креветки, также известные как пистолетные креветки и раки-щелкуны. Они используют для этого одну из своих клешней, которая намного больше другой. При ее быстром закрытии небольшой объем воды разогревается примерно до 5000 градусов, создается огромное давление и даже выделяется свет.

Возникающий при этом звук может быть очень громким — до 210 децибел, что сравнимо по громкости с рок-концертом. На слух это щелканье похоже на то, что издает разогретое на сковороде масло. Все подобные «спецэффекты» нужны этому ракообразному для того, чтобы оглушать своих жертв.

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) дали послушать запись щелканья в исполнении креветок личинкам устриц и с немалым удивлением отметили, что те плывут в сторону звука. На запись шума мотора или перемещения судов такой реакции моллюсков не последовало.

Маленькие устрицы (как, впрочем, и взрослые) лишены органов слуха, однако каким-то образом он оказался им не нужен для реакции на звук. Личинки устриц перемещаются с помощью ресничек, задействуя их как весла: благодаря ним моллюски способны не только перемещаться вверх и вниз, но и маневрировать вправо-влево.

Взрослые устрицы, подобно многим другим двустворкам, обитают на дне, мало двигаются и питаются тем, что смогут отфильтровать из окружающей воды. Однако начинают они свою жизнь в виде планктонной личинки, которая довольно пассивно парит в толще воды.

Из новой публикации следует, что личинки устриц лучше, чем это считалось ранее, контролируют свою судьбу, ведь они могут целенаправленно перемещаться в зависимости от условий среды, в данном случае — на звук.