Не сидите на столе! Какие приметы соблюдать на кухне

К суевериям можно относится скептически, но знать о них все же стоит, ведь мелочь иногда приводит к плачевным последствиям

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Даже ребенок знает, что просыпать соль — к ссоре, а упавшая со стола ложка — к неожиданной гостье. Кто-то верит в приметы, другие считают их глупыми мифами. Но специалисты по энергетике считают, что народные суеверия недаром пережили много веков — толика истины в них точно есть. Конечно, есть приметы, связанные с кухней, ведь это место, пожалуй, самое магическое в квартире: здесь происходит волшебство — готовится пища, собирается за столом вся семья, хранятся ароматные специи.

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Чтобы не нарушить гармонию, стоит знать о суевериях, связанных с кухней.

На столе сидеть нельзя

Да, в первую очередь из гигиенических соображений, но если верить суевериям, то, расположившись на столе, можно навсегда разучиться готовить. А мужчина рискует лишиться достатка.

Не стучите приборами по посуде

Говорят, после такого импровизированного выступления, обязательно разболится зуб, а то и несколько.

Вытирать стол нужно правильно

Ни в коем случае нельзя смахивать крошки руками — согласно суевериям, это приведет к бесконечным долгам, а если протирать поверхность бумажными полотенцами, то в доме неизбежно начнутся скандалы

Нельзя позволять гостям помогать на кухне

Конечно, предложение помыть посуду после застолья, убрать в холодильник оставшиеся блюда или подмести в кухне полы, очень соблазнительно, но соглашаться на него не стоит. Согласно суевериям, помощник заберет из дома достаток и положительную энергию.

Не давайте соль

Сейчас вряд ли кому-то понадобится забежать к соседке за солью: проще спуститься в магазин или заказать доставку. Но если к вам дверь постучатся с такой просьбой, найдите в себе смелость отказать. Иначе в дом придут беды и несчастья.

Нельзя доедать за ребенком

Часто мамин завтрак — недоеденная малышом каша, а ужин — оставленный им же в тарелке омлет. Но доедать за чадом не стоит, во-первых, так можно набрать несколько лишних килограммов, а во-вторых, приметы уверяют, что так вы забираете здоровье малыша.

Муха в супе — к радости

Да, жужжащее насекомое в тарелке борща — зрелище не из приятных, но вскоре вам приподнесут ценный подарок.

Не все подарки хороши!

Говорят, нельзя дарить нож, но не все знают, что и кухонный стол может быть предвестником неприятностей. Если подарить его все же просили, накройте поверхность скатертью, так вы избежите действия приметы.

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