Огромная акула вонзила зубы в мотор лодки с рыбаками вблизи австралийского города Перт. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mirror.

Капитан Мэтт Зен и его друзья поймали узкозубую акулу на удочку и более часа пытались вытащить ее из воды, прежде чем хищная рыба подплыла к их судну и вцепилась в него зубами.

На записи трехметровая хищница приближается к борту и внезапно вонзает зубы в мотор.

«Это монстр, она зажевала мотор!»

— кричит один из членов команды. Рыба некоторое время не двигается, после чего команда начинает беспокоиться.

«Мы минут пять поднимали и опускали мотор, после чего она, наконец, уплыла»,

— сказал Зен. Еще один находившийся на судне рыбак Джеррид Ингланд рассказал, что гребной винт почти целиком оказался в пасти рыбы.