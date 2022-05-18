Россияне вспомнили посещение первого «Макдоналдса» в Москве

Первым посетителям «Макдоналдса», открывшегося на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года, запомнились вежливость сотрудников заведения, необычные названия блюд и длинные очереди. Своими воспоминаниями они поделились с «Лентой.ру».

Фото: Мослента Мослента

Москвич Дмитрий, которому в 1990 году было 15 лет, приехал в «Макдоналдс» на Пушкинской площади вместе с матерью.

«Запомнил очень длинную очередь, было холодно к тому же. Сразу же удивила вывеска — такая ярко-желтая "М". И вежливые сотрудники запомнились. И они были нарядные очень, как мне тогда показалось. Взяли по гамбургеру и картошке фри»,

— отметил мужчина.

Он добавил, что ему запомнились названия блюд, которые звучали непривычно, и множество людей в заведении.

Жительница Сергиева Посада Марина рассказала, что ехала из подмосковного города в «Макдоналдс» вместе со своей дочерью и им пришлось отстоять большую очередь перед входом в ресторан. Когда они наконец зашли внутрь, ее удивило внутреннее убранство помещения. «Аккуратно, чисто, красиво, все в нарядной форме», — отметила женщина.

Посетительница добавила, что из меню они тогда выбрали гамбургер, картошку фри и молочный коктейль, который очень понравился дочери.

«Картошку фри мы вообще увидели в первый раз, но вкус не удивил»,

— подчеркнула она.