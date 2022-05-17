Солнцезащитные очки: эскимосы и авиаторы что-то знают…

Какие очки появились раньше – оптические или солнцезащитные? Если сначала вы вспомнили Чехова, затем Сталлоне и в результате склонились к ответу «оптические» – вы попались: все было наоборот. Спойлер: читать при свечах люди начали намного позже, чем ездить на санях по сверкающему на солнце снегу.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Считается, что очки с диоптриями появились в Италии эпохи Возрождения в конце XIII века. История сохранила даже имя флорентийского монаха-изобретателя – Сальвино дельи Армати (итал. Salvino degli Armati). Для чтения при плохом освещении он предложил использовать две линзы, закрепляя их на шляпе или вставляя в кожаную ленту, обвязанную вокруг головы. Дужки, до которых Армати не додумался, появились у очков только в начале XVIII века благодаря смекалке лондонского оптика Эдварда Скарлетта.

Видео дня

История же солнцезащитных очков восходит к IV–V векам до н. э.! Местом находки самого древнего артефакта стала Чукотка. Там, где когда-то находилось древнее эскимосское поселение под названием Эквен в районе Берингова пролива, было найдено несколько пар очков, датируемых I–V веками до н. э. Все они сделаны из кости, некоторые – украшены резьбой. Удивляться месту древней находки, очевидно, не стоит. Кому как не живущим в зоне вечных снегов народам Севера, у которых солнце в середине лета вообще не закатывается за горизонт, требуется защищать глаза от ослепительного света?

ДУЖКИ, ДО КОТОРЫХ АРМАТИ НЕ ДОДУМАЛСЯ, ПОЯВИЛИСЬ У ОЧКОВ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА

На протяжении двух тысячелетий для изготовления солнцезащитных очков эскимосы прекрасно обходились без стекла. Проблема защиты глаза решалась просто: для обзора в костяной или деревянной пластине прорезалась узкая щель. Количество попадающих в глаз лучей света, включая ультрафиолет, предельно сокращалось.

commons.wikimedia.org

Интересно, что среди древних находок встречаются очки с горизонтальными и крестообразными прорезями. Отличаются и материалы, выбранные для их изготовления: кожа, береста, китовый ус, бронзовые пластины. Увидеть сделанные жителями Чукотки солнцезащитные очки можно, к примеру, среди древностей Кунсткамеры, но нельзя сказать, что в наши дни музейная витрина – это единственное подходящее для них место.

В середине 1960-х годов очки древних обитателей Арктики пережили второе рождение благодаря французскому модельеру-новатору Андре Куррежу (фр. André Courrèges), чьи коллекции напоминают творения супрематистов (идейным вдохновителем которых был, как известно, Казимир Малевич). Простая геометрия фасонов кутюрье стала знаменем моды того времени. Вдохновленный первыми полетами в космос Курреж создал культовые «очки-эскимосы» (Eskimo glasses) из белого пластика, словно аксессуар к скафандрам покорителей Вселенной.

КИТАЙЦЫ ПРИДУМАЛИ ТО САМОЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НЕВОЗМУТИМОСТИ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Спустя полвека очки-эскимосы продолжают сохранять популярность. Об этом свидетельствуют не только очереди за творением мсье Куррежа в винтажных магазинах, но и выбор, сделанный организаторами Якутского международного кинофестиваля. Его эмблемой и главным призом стали серебряные очки-эскимосы с изображением ковша Большой медведицы из циркониев и бриллианта, символизирующего Полярную звезду. По мнению организаторов, традиционные для якутской культуры очки от солнца – это идеальный символ визуального приоритета киноискусства с его непрерывным прогрессом, включая 3D-технологии.

О первых солнцезащитных очках с темными стеклами повествует другая история. Похожая вещь была аксессуаром состоятельных жителей средневекового Китая XIII–XV веков. Прятать глаза за очками со «стеклами» из серо-коричневого дымчатого кварца они предпочитали для того, чтобы никто не догадался, какие чувства они испытывают, раздумывая над коммерческим решением или вынесением приговора в суде. То есть китайцы придумали то самое, чем пользуются для сохранения невозмутимости американские полицейские и что отметил в одной из своих песен Виктор Цой: «Ты смотришь мне в глаза, но темные стекла хранят мою душу…» Тем не менее, это не были в полной мере солнцезащитные очки.

На протяжении нескольких последующих веков европейцы не слишком жаловали очки. Их обладателей обвиняли в связях с нечистой силой. Сами очки подозревались в дьявольской способности «высасывать глаза». Сложно себе даже представить реакцию, которую в обществе могли бы вызвать темные очки… Тем не менее в 1752 году английский оптик и промышленный дизайнер, разрабатывающий научные приборы, Джеймс Эскью изготовил очки с синими и зелеными линзами, которые могли помочь людям с разными заболеваниями глаз. Широкого распространения его изобретение ожидаемо не получило.

Должно было пройти более полутора веков, чтобы очки с цветными линзами превратились в солнцезащитные и начали покорение мира. Ключевую роль здесь сыграла… Первая мировая война. Именно потери на полях сражений сделали обычные очки с диоптриями предметом массового спроса и дали толчок развитию оптического производства.

Развязавшая войну Германия постоянно нуждалась в восполнении потерь в живой силе. Пришлось отменять ограничения на призыв в армию носивших очки близоруких молодых мужчин. Затем началась мобилизация более старшего поколения, в большинстве случаев страдавшего возрастными проблемами со зрением. Немецкие оптики, привлеченные к разработке очков для армии, «забраковали» все гражданские модели, включая пенсне, которое было аксессуаром офицерского состава, и разработали новые – так называемые военно-стрелковые очки с круглыми качественными линзами диаметром 38,2 мм и металлическими заушниками. Стандарт жестко соблюдался, облегчая любой ремонт в случае повреждения отдельных элементов. Нелишним будет добавить, что очки практически сразу превратились в ценный военный трофей.

Привыкнув к очкам на фронте, уцелевшие солдаты Первой мировой возвращались в них к мирной жизни. Для послевоенной Европы очки стали обыденным делом. Оптические предприятия Германии: Nitsche & Günther, Carl Zeiss, Josef Rodenstock – не думали сокращать производство и активно конкурировали между собой, предлагая потребителю новинки: особые линзы, особые оправы, откидывающиеся щитки от солнца… Впрочем, американские оптики также работали над ассортиментом.

Немецкий солдат в «masken-brille» времен Первой мировой войны. Кокарда из его кепки была удалена; он военнопленный. opticland.kz

За несколько лет до описываемых событий американская оптическая компания Бауш и Ломб (Bausch & Lomb) приобрела у англичанина сэра Уильяма Крукса (William Crookes) его разработку – солнцезащитные очки Crookes со специальными линзами светло-зеленого, голубого, серого и янтарно-коричневого оттенков. Ученый, обладающий знаниями в области химии и физики, сумел создать непроницаемое для инфракрасного и ультрафиолетового излучения стекло, работая вместе с офтальмологами над британским государственным проектом по борьбе с катарактой у рабочих стекольной отрасли.

Производители пытались продавать солнцезащитные очки спортсменам для комфортной игры в теннис и лыжных прогулок, а также автолюбителям и фермерам для защиты глаз от солнца и пыли. И только в 1927 году Бауш и Ломб (Bausch & Lomb) осознали: «Есть надежда, что в недалеком будущем мы сумеем сделать стильные очки и продавать их как украшения. Вот к чему мы должны прийти».

Судьба солнцезащитных очков была решена, когда в них перед объективами фотокамер начали появляться звезды Голливуда. То, что многие из них оценили удобство очков с темными стеклами, было вполне естественно. На съемочных площадках фабрики грез зачастую одновременно зажигали 30–40 ламп по 50А каждая. Актеры, которым приходилось смотреть прямо на прожектора, всерьез рисковали ослепнуть.

Массовое производство солнцезащитных очков в США запустил в 1929 году Сэм Фостер, основатель бренда Foster Grant. Первую пару он продал на променаде в Атлантик-Сити, после чего продажи пошли в гору. Модницы 1930-х уже вовсю дефилировали в солнцезащитных очках. Тогда же для стимулирования продаж в ход пошел медицинский аргумент о вреде ультрафиолета для глаз.

Новый скачок в эволюции солнцезащитных очков пришелся на предвоенные 1930-е годы, когда к ним начал присматриваться военпром. Компания Бауш и Ломб (Bausch & Lomb) по заказу американского авиационного корпуса разработала и в 1936 году выпустила под брендом Ray Ban легендарные очки-авиаторы.

unsplash.com

Авиация шагнула вперед, кабины самолетов сделали закрытыми, и массивные очки-маски пилотам стали не нужны. Нужен был идеальный обзор и защита глаз от слепящего солнца на большой высоте. Так появились тонкая оправа и специальные большие темно-зеленые стекла «анатомической» каплевидной формы с антибликовым покрытием. В «авиаторах» впервые была использована та самая поляризация, об эффекте которой так часто рассказывает современная реклама солнцезащитных очков.

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ В ХОД ПОШЕЛ МЕДИЦИНСКИЙ АРГУМЕНТ О ВРЕДЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА ДЛЯ ГЛАЗ

Справедливости ради отметим, что технологией создания поляризованных стекол с американскими военными поделился талантливый ученый и будущий основатель Polaroid Corporation Эдвин Лэнд. Современные ценители солнцезащитных очков продолжают утверждать, что у Polaroid поляризационные фильтры непревзойденного качества.

Между тем, ничего «военного» в поляризации нет. По сути, это защита от света, отраженного от горизонтальных поверхностей. Поляризацию обеспечивает специальный фильтр в линзах очков. Он представляет собой тонкую пленку, расположенную между слоями пластика или стекла. Структура пленки создает тончайшие параллельные вертикальные щели – оптические оси, и свет проходит только через них. В результате глаза человека в поляризационных очках избавлены от бликов и меньше устают.

Дальнейшая история солнцезащитных очков – это история моды на них, где с невероятной скоростью меняются лица, бренды, стекла, оправы и дужки. Отметим, что практически все наиболее известные «очечные» бренды, продолжающие выпуск солнцезащитных очков, на заре своего создания имели узкую специализацию. Американский Polaroid возник в 1937 году как производитель очков с поляризованными линзами. Австрийский Carrera в 1956 году был создан как бренд для водителей автогонок. Итальянский Oakley в 1975 году начал производить спортивные солнцезащитные очки. Они продолжают «держать марку», однако предельно расширили свой ассортимент и выпускают все для всех, соперничая с коллекциями ведущих модных домов – Gucci, DOLCE&GABBANA, ARMANI, HUGO BOSS. Произошло то, к чему планировали прийти Бауш и Ломб: производители оптики превратили солнцезащитные очки в стильный аксессуар, предмет роскоши, венец мечтаний юных модниц, а их производство – в огромный кластер индустрии моды.

Как протестировать очки на наличие поляризации?