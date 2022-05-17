Культовый символ счастья найден в Израиле

В Израиле археологи раскопали 7500-летнее захоронение в городе Эйлате. Внутри они нашли можжевеловое дерево, которое, как считают эксперты, представляет собой самый древний священный символ культа богини Ашеры.
Как сообщает Haaretz, находка была сделана на бесплодных холмах над курортом Красного моря. Сегодняшний курортный город Эйлат - это доисторическое место, изобилующее религиозной символикой. Новая находка может указывать на зарю древнейшего культа, в основе которого лежала вера в жизнь после смерти.
В частности, на склоне бесплодной горы было раскопано кладбище, устроенное неизвестной доисторической общиной. Сделанные на нем находки свидетельствуют о зарождении нового по тем временам культа, который исповедовался на протяжении более 1000 лет.
Так, в одной из гробниц возрастом около 7500 лет археологи нашли окаменелый пень можжевелового дерева. Эксперты считают, что это самая ранняя из когда-либо найденных "ашера" - так называют символ культа богини Ашеры, которую также именуют богиней счастья.
В мифологии это одно из древнейших божеств. Ашера - это праматерь и владычица богов, супруга верховного угаритского бога Илу. В библейском Ветхом Завете почти всегда упоминается рядом с Баалом. Она символизировала Вселенную и природу. Ее изображение в форме древесного ствола ставилось на жертвеннике Баала. Синодальный перевод объясняет значение слова "ашера" как "роща", "дубрава" или "идол дубравный".
Данный культ был принят хананеями, однако найденный в могиле символ оказался более древним. Археологи считают, что в их руки попал древнейший символ Ашеры. На то, что это был именно символ, указывают другие находки. Так, рядом с можжевеловым стволом были найдены бусы, изготовленные из экзотических для этих мест материалов. Это указывает на их сакральное назначение.
Кроме того, в данном регионе можжевельник не произрастает и не произрастал, судя по всему, в те времена, когда было заложено найденное древнее кладбище. Следовательно, можжевельник был привезен издалека, вероятно, именно для того, чтобы положить его на вымощенный камнями пол гробницы. Словом, у археологов нет сомнений в том, что это было священное дерево.
В более поздние времена священные деревья получили широкое распространение в Леванте и на Ближнем Востоке. В Библии и древних угаритских текстах Ашера поминается не только как богиня счастья, но и как богиня плодородия, дарующая жизнь и процветание своим последователям. Ее культ несколько раз упоминается в Ветхом Завете.
До сих пор на Ближнем Востоке были найдены только три древних священных дерева, которые потенциально идентифицированы археологами как "ашера". Одно из них обнаружили в святилище раннего бронзового века в Бейджесултане (Турция), другое - в святилище бронзового века в Катне (Сирия). Третья потенциальная "ашера" находилась в святилище железного века в Лахише (Израиль). Кстати, "ашера" из Эйлата была датирована радиоуглеродным методом. Анализ показал, что в гробнице ее оставили около 4540 года до нашей эры.