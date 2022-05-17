Культовый символ счастья найден в Израиле

В Израиле археологи раскопали 7500-летнее захоронение в городе Эйлате. Внутри они нашли можжевеловое дерево, которое, как считают эксперты, представляет собой самый древний священный символ культа богини Ашеры.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает Haaretz, находка была сделана на бесплодных холмах над курортом Красного моря. Сегодняшний курортный город Эйлат - это доисторическое место, изобилующее религиозной символикой. Новая находка может указывать на зарю древнейшего культа, в основе которого лежала вера в жизнь после смерти.

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В частности, на склоне бесплодной горы было раскопано кладбище, устроенное неизвестной доисторической общиной. Сделанные на нем находки свидетельствуют о зарождении нового по тем временам культа, который исповедовался на протяжении более 1000 лет.

Так, в одной из гробниц возрастом около 7500 лет археологи нашли окаменелый пень можжевелового дерева. Эксперты считают, что это самая ранняя из когда-либо найденных "ашера" - так называют символ культа богини Ашеры, которую также именуют богиней счастья.

В мифологии это одно из древнейших божеств. Ашера - это праматерь и владычица богов, супруга верховного угаритского бога Илу. В библейском Ветхом Завете почти всегда упоминается рядом с Баалом. Она символизировала Вселенную и природу. Ее изображение в форме древесного ствола ставилось на жертвеннике Баала. Синодальный перевод объясняет значение слова "ашера" как "роща", "дубрава" или "идол дубравный".

Данный культ был принят хананеями, однако найденный в могиле символ оказался более древним. Археологи считают, что в их руки попал древнейший символ Ашеры. На то, что это был именно символ, указывают другие находки. Так, рядом с можжевеловым стволом были найдены бусы, изготовленные из экзотических для этих мест материалов. Это указывает на их сакральное назначение.

Кроме того, в данном регионе можжевельник не произрастает и не произрастал, судя по всему, в те времена, когда было заложено найденное древнее кладбище. Следовательно, можжевельник был привезен издалека, вероятно, именно для того, чтобы положить его на вымощенный камнями пол гробницы. Словом, у археологов нет сомнений в том, что это было священное дерево.

В более поздние времена священные деревья получили широкое распространение в Леванте и на Ближнем Востоке. В Библии и древних угаритских текстах Ашера поминается не только как богиня счастья, но и как богиня плодородия, дарующая жизнь и процветание своим последователям. Ее культ несколько раз упоминается в Ветхом Завете.