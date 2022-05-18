В Азии впервые нашли останки Денисовского человека

Детский зуб возрастом 130 тысяч лет, найденный учеными в пещере Лаоса, может помочь раскрыть тайну денисовцев – исчезнувших предков человека. Находка стала первым доказательством того, что эти гоминиды жили в теплых тропиках Юго-Восточной Азии, сообщает Nature Communications.

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Ученые начали изучать денисовцев в 2010 году. Тогда в сибирской пещере обнаружили кость девочки, которая принадлежала к ранее неизвестной ветви человеческого рода. Используя кость и позднее обнаруженный там же зуб, эксперты смогли идентифицировать геном новой группы рода Homo.

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В 2019 году на Тибете нашли принадлежавшую денисовцу челюстную кость. Это доказало, что они жили не только в Сибири, но также и на территории современного Китая.

Генетический анализ показал, что представители этого вида скрещивались с предками современных людей. Их гены до сих пор сохранились в популяциях Юго-Восточной Азии и Океании, однако до последнего времени у ученых не было никаких фактических доказательств присутствия денисовцев в этом регионе. Но недавно группа исследователей обнаружила в пещере Кобры на северо-востоке Лаоса зуб «типично человеческой» формы.

Ученым не удалось точно его датировать – он оказался слишком древним для радиоуглеродного анализа, а ДНК плохо сохранилась из-за жары и влажности. Но некоторые исследования все же удалось провести.

Анализ белков показал, что зуб принадлежал ребенку, вероятнее всего, девочке, в возрасте от 3,5 до 8,5 лет. Она жила 131 – 164 тысячи лет назад.

Внутренняя структура зуба оказалась типична для денисовцев. Такое же строение зубов наблюдалось в образце челюсти из Тибета. Ученые отметили, что зубы денисовцев четко отличаются от зубов Homo sapiens и архаичных гоминидов, обитавших в Индонезии и на Филиппинах.

Открытие показало, что денисовцы населяли обширные территории с очень разными климатическими условиями. Они смогли приспособиться как к холодным высокогорным регионам, так и к тропикам. Между тем неандертальцы, которые являются их ближайшими генетическими родственниками (эти виды разделились всего 350 тысяч лет назад), оказались более «узкоспециализированными». Они никогда не заходили так далеко на восток, предпочитая прохладные западные регионы.