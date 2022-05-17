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40 минут назад

Как живет малоротая макропинна с прозрачной головой

Катя Кобышева

Впервые эту рыбу нашли и описали в 1939 году, но заснять удалось лишь в начале нулевых годов. "Рамблер" рассказывает, где обитает малоротая макропинна и зачем ей прозрачная голова.

Как живет малоротая макропинна с прозрачной головой
Фото: Кадр YoutubeКадр Youtube

Второе название этой рыбы — бочкоглаз. Она живет на очень большой глубине, поэтому считается одной из малоизученных рыбок. Макропинну можно встретить в умеренных и субарктических водах Тихого океана: на Курильских островах, у берегов Японии, Беринговом море, у побережий США и Канады, а также на юге Калифорнийского залива. Самые крупные осои достигают 15 сантиметров в длину.

Прозрачная голова бочкоглазу нужна, чтобы хорошо видеть, ведь за прозрачной оболочкой у нее располагаются глаза. Если на них попадет свет, они станут зеленым, благодаря специальному веществу, которое выступает фильтром для светового потока.

Такие глаза помогают рыбе замечать добычу не только перед собой. Она видит и то, что происходит над ней. Питается она в основном планктоном и сифонофорами. Есть версия, что такие глаза у рыбы появились для защиты от стрекательных клеток, которые есть у тех же сифонофор.

Эта рыба довольно медленно двигается, она как бы зависает в воде, это возможно благодаря большим круглым грудным плавникам. Но когда рыба чувствует опасность, она их складывает и бьет хвостом по воде, чтобы моментально ускользнуть.

В том месте, где, казалось бы, должны находиться глаза, у бочкоглаза располагаются органы обоняния, с помощью которых она также ориентируется в окружающей среде.

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