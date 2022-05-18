Раскрыта природа загадочного космического объекта

Астрономы Университета штата Огайо провели наблюдения за загадочным космическим явлением AT2019pev, которое является транзиентом, то есть меняющим яркость объектом. Результаты исследования, которые раскрывают его возможную природу, опубликованы в репозитории arXiv.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Астрофизический объект AT2019pev был впервые зафиксирован 1 сентября 2019 года учеными Центра поиска транзиентов Цвикки. Источник переменного излучения располагался в галактике с активным ядром, имеющей красное смещение 0,096 (время путешествия света от нее заняло около 1,2 миллиарда лет). Ученые показали, что AT2019pev имеет характерные особенности события приливного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разрывает приблизившуюся к ней звезду.

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Новые наблюдения за поведение объекта в течение 173 дней были проведены с использованием космических рентгеновских телескопов НАСА Swift и Chandra, а также прибора NICER на борту МКС, предназначенного для исследования внутреннего строения нейтронных звезд. Рентгеновская светимость транзиента резко увеличилась в пять раз, за пять дней достигнув пика. После этого источник в течение 75 дней уменьшил свою яркость в 10 раз, сначала резко, а потом постепенно. В более поздний период наблюдений, через двести дней после первоначального пика, транзиент вновь стал ярче. Архивные наблюдения, проведенные земными инструментами, демонстрируют похожую картину в видимом спектре излучения.

Ученые объединили рентгеновские данные с данными наблюдений в других спектрах излучения и пришли к выводу, что источник в большей степени является активным ядром галактики, которое подпитывается энергией от сверхмассивной черной дыры, окруженной аккреционным диском. Изменения яркости AT2019pev, возможно, связано с переходом между различными режимами аккреции.