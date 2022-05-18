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3 часа назад

Зоологи выяснили, как слоны оплакивают умерших

Газета.Ru

Умершего сородича слоны охраняют и пытаются поднять на ноги, выяснила международная команда зоологов во главе со специалистами из Смитсоновского института природоохранной биологии. Свои наблюдения они изложили в статье в журнале Royal Society Open Science.

Зоологи выяснили, как слоны оплакивают умерших
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали опубликованные на YouTube видеозаписи слонов рядом с умершими сородичами.

Оказалось, те охраняют трупы, прогоняя людей и устраиваясь рядом поспать, и, по-видимому, пытаются "разбудить" умерших - толкают их и трясут, либо пытаются поднять.

Кроме того, слоны громко ревели над трупом. Также многие слоны прикасались хоботом к морде и ушам трупа, возможно, обнюхивая его.

Слоны вообще достаточно часто используют прикосновения в общении, отмечают ученые - их часто можно увидеть гуляющими с переплетенными хоботами. Некоторые самки использовали хобот, чтобы перенести умерших детенышей. Такое поведение не свойственно слонам - живые детеныши следуют за стадом самостоятельно.

"Сама по себе эта переноска может указывать на то, что они знают, что с детенышем что-то не так",

- пояснили исследователи.

Пока неясно, в какой степени слоны осознают саму концепцию смерти. Авторы работы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят больше узнать об этом и о когнитивных способностях слонов в целом.

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