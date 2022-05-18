Крупнейший атмосферный взрыв в истории

Ученые предоставили новые данные об извержении вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Катаклизм произошел в январе 2022 года, сообщает Science.

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Согласно последним исследованиям, извержение вызвало самые мощные атмосферные волны со времен пробуждения вулкана Кракатау в 1883 году. Звуки взрыва были слышны на расстоянии 6200 миль (почти 10 000 км).

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Исследователи подчеркнули, что извержение стало самым крупным взрывом, когда-либо зафиксированным современным геофизическим оборудованием. Оно оказалось более мощным, чем испытания ядерных бомб и извержения вулканов Сент-Хеленс (1980) и Пинатубо (1991).

В исследовании последствий извержения приняли участие 76 ученых из 17 стран. Они изучали атмосферные волны с помощью наземных и космических приборов.

Результаты научной работы показали, что доминирующим типом волны после извержения была волна Лэмба. Это продольные волны давления, очень похожие на звуковые волны, но особенно низкой частоты, пояснили ученые.

Волны Лэмба встречаются довольно редко. Авторы научной работы предположили, что их появление связано с цунами и образованием вулканического шлейфа, а также, вероятно, с высокочастотным инфразвуком и акустическими волнами.

По данным сейсмических датчиков, после извержения волны Лэмба четыре раза обогнули планету в одном направлении и три раза в противоположном в течение шести дней. Аналогичное явление наблюдалось после извержения Кракатау в 1883 году. Волны Лэмба также достигли ионосферы Земли, поднявшись на высоту 450 километров со скоростью более тысячи километров в час.

Кроме того, после извержения по планете стал распространяться инфразвук дальнего действия – звук слишком низкой частоты, чтобы его могло воспринять человеческое ухо. За ним в ряде регионов последовали слышимые звуки в виде повторяющихся ударов.

Ученые отметили, что звуки извержения были слышны даже на Аляске, которая расположена в тысяче километров от вулкана (для сравнения – звук Кракатау распространялся на 4800 км). Действующие акустические модели не могут объяснить, как слышимый звук мог достигнуть таких отдаленных мест.