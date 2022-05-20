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1 час назад

В Оклахоме собираются принять самый жесткий запрет на аборты в США

Газета.Ruиещё 1

Законодательное собрание штата Оклахома 20 мая приняло законопроект, который запрещает аборты почти с самых ранних стадий зачатия и позволяет подавать в суд на людей за незаконные аборты. Об этом пишет издание Vice.

В Оклахоме примут самый жесткий запрет на аборты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Закон вступит в силу после того, как документ подпишет губернатор штата, республиканец Кевин Ститт, последовательно выступающий против абортов. Ожидается, что это будет самым строгим законом против абортов в стране.

Согласно законопроекту, аборты будут разрешены только для "спасения жизни будущего ребенка или жизни беременной женщины в случае неотложной медицинской помощи", или если беременность является результатом изнасилования или инцеста.

Тысячи американцев ранее вышли на митинги за право на аборты в разных штатах США. Митингующие возмутились перспективой отмены решения Роу против Уэйда, которое в 1973 году легализовало аборты по всей стране. В Вашингтоне демонстранты пришли к зданию Верховного суда с транспарантами с надписями в поддержку абортов.

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