В Оклахоме примут самый жесткий запрет на аборты

Законодательное собрание штата Оклахома 20 мая приняло законопроект, который запрещает аборты почти с самых ранних стадий зачатия и позволяет подавать в суд на людей за незаконные аборты. Об этом пишет издание Vice.

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Закон вступит в силу после того, как документ подпишет губернатор штата, республиканец Кевин Ститт, последовательно выступающий против абортов. Ожидается, что это будет самым строгим законом против абортов в стране.

Согласно законопроекту, аборты будут разрешены только для "спасения жизни будущего ребенка или жизни беременной женщины в случае неотложной медицинской помощи", или если беременность является результатом изнасилования или инцеста.