Топ самых неприятных работ в мире

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Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Считается, что любая работа хороша. Отчасти это так, но некоторые «профессии» способен выдержать далеко не каждый человек. Мы решили собрать собственный топ самых непривлекательных работ, с которых человек буквально сбегает через пару месяцев.

Профессиональное пугало

Вы думали, что пугало, которое встречается вам на полях, может быть только набитое соломой. Не всегда. Иногда пугало — живой человек. Страшновато, правда? Звучит как фрагмент из фильма ужасов, однако така работа действительно существует. Есть одна особенность, которая отличает живое пугало от соломенного — человеку нужно не просто стоять посреди поля в огромной шляпе, а обходить поле по несколько раз в день, чтобы разогнать назойливых птиц.

Толкатель

В Японии есть работа, на которую соглашаются только в том случае, пока подыскивают что-то более подходящее. Заталкиватель людей в вагон — так звучит название этой профессии. В нашем метро также не помешал бы подобный человек. Основная работа для такого сотрудника приходится на утренние и вечерние часы, когда люди только едут или уже возвращаются с работы. Толкатель буквально утрамбовывает вас в вагон, тем самым обеспечивая полный вагон, где многим пусть и не слишком удобно, но зато все поместились.

Уборщик места преступления

Нет, этот человек не выдумка Квентина Тарантино. Такой человек реально существует. Главной задачей специфического уборщика является очищение места преступления. Уборщик работает на местах, где произошли особенно кровавые преступления и необходимо вывести пятна биологического происхождения со стен и тканей в помещении. Работа требует большой эмоциональной устойчивости, так как виды произошедшего на месте преступления может здорово пошатнуть психику.

Наблюдатель за краской