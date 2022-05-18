Женщина думала, что спасла на улице котенка, но он оказался лисой

Жительница США думала, что подобрала на улице бездомного котенка, но ошиблась, пишет UPI.

Оказалось, в ее руки попал лисенок, которому противопоказано жить в домашних условиях. Американка принесла животное домой, но по поведению зверя поняла, что что-то не то. Он шипел, пытался кусаться и был явно сильнее и крупнее обычного котенка.

Поискав информацию в интернете, женщина пришла к выводу, что подобрала на улице лису. Решив, что так будет лучше, она отнесла лисенка в полицейский участок. Офицеры забрали зверя и передали его ветеринарам, которые осмотрели маленького хищника и не нашли у него никаких проблем со здоровьем.