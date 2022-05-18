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1 час назад

Женщина думала, что спасла на улице котенка, но он оказался лисой

Газета.Ru

Жительница США думала, что подобрала на улице бездомного котенка, но ошиблась, пишет UPI.

Женщина думала, что спасла на улице котенка, но он оказался лисой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оказалось, в ее руки попал лисенок, которому противопоказано жить в домашних условиях. Американка принесла животное домой, но по поведению зверя поняла, что что-то не то. Он шипел, пытался кусаться и был явно сильнее и крупнее обычного котенка.

Поискав информацию в интернете, женщина пришла к выводу, что подобрала на улице лису. Решив, что так будет лучше, она отнесла лисенка в полицейский участок. Офицеры забрали зверя и передали его ветеринарам, которые осмотрели маленького хищника и не нашли у него никаких проблем со здоровьем.

На данный момент лисенок все еще находится под наблюдением специалистов в центре дикой природы. После того, как зверь подрастет, его выпустят на волю.

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