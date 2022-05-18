Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
33 минуты назад

5 пугающих фактов о Нюрнбергском процессе

Даша Краснова

Нюрнбергский процесс — это первый из серии судебных процессов, проходивших во Дворце правосудия после окончания Второй мировой войны. Судили руководителей гитлеровской Германии, совершивших военные преступления и преступления против человечества. "Рамблер" расскажет несколько пугающих фактов об этом суде.

5 пугающих фактов о Нюрнбергском процессе
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Суда просили в СССР

Видео дня

Изначально СССР, США и Великобритания договорились о том, что преступники будут наказаны совместным решением правительств союзников, а не судом. Гласившую об этом декларацию опубликовали за подписями Сталина, Рузвельта, Черчилля 2 ноября в «Правде». Но позже суд все-таки состоялся. Причем процесса требовала советская сторона, а западные союзники предпочитали уничтожение виновных.

Палач Джон Вуд

В 1946 году, проделав колоссальное количество работы, судьи смогли вынести вердикт. Двенадцать подсудимых отправились на виселицу. Палачом стал сержант Вооруженных Сил Америки Джон Вуд. Этого человека нельзя было разжалобить, ведь к моменту Нюрнбергского процесса за его плечами было уже 347 казней. Ему даже пришлось душить упирающегося Штрейхера. По словам очевидцев, во время казни Вуд улыбался.

Осужденные врачи

Многие ключевые фигуры и идеологи нацизма свели счеты с жизнью, таким образом избежали суда. Зато среди осужденных были 23 врача, которые ставили нечеловеческие эксперименты над евреями и пленными славянами. Они занимались трансплантацией костной ткани, часто без наркоза, заражали узников малярией и другими болезнями, сливали кровь и вырезали органы, отравляли ядами. Лишь семь врачей были приговорены к смертной казни, семеро оправданы, а остальные отправились в тюрьму.

Кого оправдали?

Удивительно, но в ходе процесса был оправдан главный нацистский пропагандист Ганс Фриче. Он считался самым известным радиоведущим Третьего рейха и вещал до конца войны, поддерживая боевой дух граждан Рейха.

Оправдан был и Ялмар Шахт, который возглавлял центральный банк Германии и занимал пост министра экономики. Шахт критиковал политику Гитлера, считал, что война приведет Германию к экономическому краху. Препятствовать делам Адольфа Гитлера он не мог, да и власть потерял достаточно быстро, но оставался при должности до конца войны.

Франц фон Папен был политиком и трудился на посту посла Германии в Турции. Благодаря ему Турция заняла в войне нейтралитет и закрыла проливы Черного моря для прохода британских кораблей.

Термин "геноцид"

Польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который принимал участие в работе Нюрнбергского трибунала, стал автором термина "геноцид". Этот термин получил международный правовой статус после принятия в декабре 1948 года "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Истории,Рафаэль Лемкин,Ганс Фриче,Джон Вуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители