5 пугающих фактов о Нюрнбергском процессе

Нюрнбергский процесс — это первый из серии судебных процессов, проходивших во Дворце правосудия после окончания Второй мировой войны. Судили руководителей гитлеровской Германии, совершивших военные преступления и преступления против человечества. "Рамблер" расскажет несколько пугающих фактов об этом суде.

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Суда просили в СССР

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Изначально СССР, США и Великобритания договорились о том, что преступники будут наказаны совместным решением правительств союзников, а не судом. Гласившую об этом декларацию опубликовали за подписями Сталина, Рузвельта, Черчилля 2 ноября в «Правде». Но позже суд все-таки состоялся. Причем процесса требовала советская сторона, а западные союзники предпочитали уничтожение виновных.

Палач Джон Вуд

В 1946 году, проделав колоссальное количество работы, судьи смогли вынести вердикт. Двенадцать подсудимых отправились на виселицу. Палачом стал сержант Вооруженных Сил Америки Джон Вуд. Этого человека нельзя было разжалобить, ведь к моменту Нюрнбергского процесса за его плечами было уже 347 казней. Ему даже пришлось душить упирающегося Штрейхера. По словам очевидцев, во время казни Вуд улыбался.

Осужденные врачи

Многие ключевые фигуры и идеологи нацизма свели счеты с жизнью, таким образом избежали суда. Зато среди осужденных были 23 врача, которые ставили нечеловеческие эксперименты над евреями и пленными славянами. Они занимались трансплантацией костной ткани, часто без наркоза, заражали узников малярией и другими болезнями, сливали кровь и вырезали органы, отравляли ядами. Лишь семь врачей были приговорены к смертной казни, семеро оправданы, а остальные отправились в тюрьму.

Кого оправдали?

Удивительно, но в ходе процесса был оправдан главный нацистский пропагандист Ганс Фриче. Он считался самым известным радиоведущим Третьего рейха и вещал до конца войны, поддерживая боевой дух граждан Рейха.

Оправдан был и Ялмар Шахт, который возглавлял центральный банк Германии и занимал пост министра экономики. Шахт критиковал политику Гитлера, считал, что война приведет Германию к экономическому краху. Препятствовать делам Адольфа Гитлера он не мог, да и власть потерял достаточно быстро, но оставался при должности до конца войны.

Франц фон Папен был политиком и трудился на посту посла Германии в Турции. Благодаря ему Турция заняла в войне нейтралитет и закрыла проливы Черного моря для прохода британских кораблей.

Термин "геноцид"