Как Турция вступила в НАТО

Изначально отношения с западными странами, прежде всего Великобританией и США, у Турции были не слишком теплыми. Но Вторая мировая война смешала все карты. "Рамблер" рассказывает, как получилось, то Турция оказалась в НАТО.

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Когда началась Вторая мировая война, правительство Турции продолжало сотрудничать с Германией, поставляя для нужд немецкой промышленности хром и не только. Черчилль и Рузвельт обсуждали со Сталиным судьбу Босфора и Дарданелл, но советский вождь предпочитал не показывать свой интерес к этому вопросу. Потом историки объяснили это тем, что в то время немцы еще стояли под Ленинградом и были в Крыму. А турецкая армия была готова в любой момент вторгнуться на Кавказ, и если бы советская армия не отстояла Сталинград, скорее всего открылся бы еще один фронт.

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Черчилль полагал, что Турция может стать тем самым "тараном", который будет сдерживать Советский Союз на юге. В январе 1943 года Турция и Англия нашли общий язык, Черчилль обещал помочь в деле укрепления безопасности турецкого государства. Америка начала поставлять в Турцию оружие по ленд-лизу.

На Тегеранской конференции Черчилль, Сталин и Рузвельт обсуждали вопрос присоединения Турции к антигитлеровской коалиции. Также Черчилль отметил, что не будет возражать против доступа советских кораблей к теплым морям.

Лишь в апреле 1944 года Турция разорвала торговые отношения с Германией, а войну объявила — в 1945 году, когда не осталось никаких сомнений в поражении немецкой армии.

После победы во Второй мировой войне Сталин решил вернуться к вопросу о проливах. Он считал, что Советский Союз также должен получить контроль над проливами, поставить там свои военные базы, а кроме того, напомнил о территориях закавказских республик, часть которых отошла Турции после Первой мировой войны.

Но Турция от таких условий отказалась, и пришлось вернуться к довоенным соглашениям, согласно которым суверенитет над проливами оставался за Турцией, но проход для военных кораблей вне военного времени был запрещен. Тем не менее это правило с тех пор не раз нарушалось. Кроме того, Турция приняла решение вступить в НАТО в 1952 году. Принято считать, что это Сталин подтолкнул Турцию к такому решению.