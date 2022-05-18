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2 часа назад

Посетитель бара во Флоренции обратился в полицию из-за цены чашки кофе

Газета.Ru

Бар во Флоренции был оштрафован на €1000 из-за жалобы одного из посетителей, которому не понравился его счет за чашку кофе эспрессо. Об этом сообщает The Guardian.

Посетитель бара обратился в полицию из-за цены чашки кофе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Скандал произошел, когда с гостя бара Ditta Artigianale попросили €2 за чашку обычного эспрессо без кофеина. Мужчина был крайне возмущен тем, что эта цена не была указана в меню - обратившись в правоохранительные органы, он добился того, чтобы владельца бара оштрафовали за эту ошибку. Сам хозяин бара Ditta Artigianale Франческо Санапо написал в соцсетях, что €2 за чашку эспрессо - весьма справедливая цена за кофе, который ему поставляют с небольшой плантации в Мексике и который проходит процесс обработки, прежде чем оказаться на столе у гостя.

"Меня оштрафовали, потому что кого-то оскорбила необходимость заплатить €2 за кофе без кофеина. Можете в это поверить?",

- говорит он в опубликованном в соцсетях видео, держа в руках извещение от полиции.

"Даже в наши дни некоторые могут быть настолько возмущены, что обращаются в полицию, которая решает, что мы виноваты, из-за устаревших законов",

- заявил Франческо Санапо.

Пользователи выразили ему сочувствие.

"Если бы этот клиент поехал в Лондон, ему б пришлось обращаться в ФБР",

- пошутил один из комментаторов.

Истории,ФБР,
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