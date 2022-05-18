Посетитель бара обратился в полицию из-за цены чашки кофе

Бар во Флоренции был оштрафован на €1000 из-за жалобы одного из посетителей, которому не понравился его счет за чашку кофе эспрессо. Об этом сообщает The Guardian.

Скандал произошел, когда с гостя бара Ditta Artigianale попросили €2 за чашку обычного эспрессо без кофеина. Мужчина был крайне возмущен тем, что эта цена не была указана в меню - обратившись в правоохранительные органы, он добился того, чтобы владельца бара оштрафовали за эту ошибку. Сам хозяин бара Ditta Artigianale Франческо Санапо написал в соцсетях, что €2 за чашку эспрессо - весьма справедливая цена за кофе, который ему поставляют с небольшой плантации в Мексике и который проходит процесс обработки, прежде чем оказаться на столе у гостя.