Посетитель бара обратился в полицию из-за цены чашки кофе

Бар во Флоренции был оштрафован на €1000 из-за жалобы одного из посетителей, которому не понравился его счет за чашку кофе эспрессо. Об этом сообщает The Guardian.
Скандал произошел, когда с гостя бара Ditta Artigianale попросили €2 за чашку обычного эспрессо без кофеина. Мужчина был крайне возмущен тем, что эта цена не была указана в меню - обратившись в правоохранительные органы, он добился того, чтобы владельца бара оштрафовали за эту ошибку. Сам хозяин бара Ditta Artigianale Франческо Санапо написал в соцсетях, что €2 за чашку эспрессо - весьма справедливая цена за кофе, который ему поставляют с небольшой плантации в Мексике и который проходит процесс обработки, прежде чем оказаться на столе у гостя.
"Меня оштрафовали, потому что кого-то оскорбила необходимость заплатить €2 за кофе без кофеина. Можете в это поверить?",
- говорит он в опубликованном в соцсетях видео, держа в руках извещение от полиции.
"Даже в наши дни некоторые могут быть настолько возмущены, что обращаются в полицию, которая решает, что мы виноваты, из-за устаревших законов",
- заявил Франческо Санапо.
Пользователи выразили ему сочувствие.
"Если бы этот клиент поехал в Лондон, ему б пришлось обращаться в ФБР",
- пошутил один из комментаторов.