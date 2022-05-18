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2 часа назад

Королевский дворецкий объяснил, как правильно пить чай

Газета.Ru

Королевский дворецкий Грант Харрольд рассказал, что ваш выбор и способ употребления чая говорит о манерах, вкусе и достатке. Об этом пишет The Sun.

Королевский дворецкий объяснил, как правильно пить чай
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как оказалось, марка чая, стоящая в кухонном шкафу, может многое сказать о статусе в обществе. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение листовому чаю, а пакетики никогда не использовать и никому не показывать. Виды чая также важны для восприятия личности у англичан. Зеленый и травяные чаи означают, что человек ведет более спокойный и размеренный образ жизни. А Эрл Грэй – выбор тех, кто больше всего работает.

По словам Гранта, аристократы любят заваривать свой чай, прежде чем добавлять в него молоко. Последовательность важна для норм этикета. Добавление сахара в чай, по мнению дворецкого, портит вкус. Но раньше если в гостях предлагали сахар к чаю, это означало, что эти люди богаты. Сейчас традиции изменились, и культура потребления сахара - тоже. Теперь обязательно предлагать сахар в кубиках, а брать его серебряными щипцами.

Грант Харрольд отметил, что в высшем обществе запрещено макать печенье в чай или другие жидкости в чашке. А выбор посуды – не менее сложная задача, чем остальные пункты этикета. Гостям необходимо всегда предлагать чашку с блюдцем. Этот жест говорит о том, что хозяева хотят произвести хорошее впечатление. Ранее посетитель бара во Флоренции вызвал полицию из-за цены чашки кофе.

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