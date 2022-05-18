Королевский дворецкий объяснил, как правильно пить чай

Королевский дворецкий Грант Харрольд рассказал, что ваш выбор и способ употребления чая говорит о манерах, вкусе и достатке. Об этом пишет The Sun.

Как оказалось, марка чая, стоящая в кухонном шкафу, может многое сказать о статусе в обществе. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение листовому чаю, а пакетики никогда не использовать и никому не показывать. Виды чая также важны для восприятия личности у англичан. Зеленый и травяные чаи означают, что человек ведет более спокойный и размеренный образ жизни. А Эрл Грэй – выбор тех, кто больше всего работает.

По словам Гранта, аристократы любят заваривать свой чай, прежде чем добавлять в него молоко. Последовательность важна для норм этикета. Добавление сахара в чай, по мнению дворецкого, портит вкус. Но раньше если в гостях предлагали сахар к чаю, это означало, что эти люди богаты. Сейчас традиции изменились, и культура потребления сахара - тоже. Теперь обязательно предлагать сахар в кубиках, а брать его серебряными щипцами.