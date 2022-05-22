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55 минут назад

Кого на самом деле судит Гаагский суд

Даша Краснова

Международный уголовный суд в Гааге был создан для того, чтобы ни один политик, ответственный за преступления, не ушел от ответственности. "Рамблер" расскажет, кого на самом деле судят в Гааге.

Кого на самом деле судит Гаагский суд
Фото: социальные сетисоциальные сети

Документ об учреждении суда подписали 17 июля 1998 года на конференции в Рим. В основе его создания лежала идея международного расследования геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Резиденция МУС находится в Гааге, там находится и Международного суда ООН.

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Решение создать Международный уголовный суд было принято после начала работы трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. Подавляющее число осужденных по этому вопросу составляли сербы, хорваты, боснийские мусульмане и косовские албанцы.

В отличие от трибунала по бывшей Югославии, в состав МУС входит 18 человек, из которых двое судей представляют Азию, двое — Восточную Европу, трое — Африку, четверо — Латинскую Америку, семь — Западную Европу, Северную Америку и Австралию с Океанией. В компетенцию суда входит рассмотрение преступлений, совершенных только после 1 июля 2002 года.

К настоящему времени договор о создании МУС подписали 115 государств, но далеко не все из них ратифицировали его в парламентах.

МУС работает с 1 июля 2002 года. Согласно ст. 5 Римского статута, он расследует:
  • геноцид (попытки уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу);
  • военные преступления (любые нарушения Женевских конвенций, в том числе пытки и бесчеловечное обращение, умышленные убийства, взятие заложников);
  • преступления против человечности (нападения на гражданское население, в том числе убийства, изнасилования, пытки);
  • преступления агрессии (применение вооруженной силы государством против суверенитета, целостности или независимости другого государства).

МУС рассматривает и уголовные дела в отношении людей. В качестве наказания за любое из преступлений он может назначить лишение свободы до 30 лет, пожизненное лишение свободы, штраф (размер не уточняется) и конфискацию доходов, имущества и активов, полученных в результате преступления.

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