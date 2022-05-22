Кого на самом деле судит Гаагский суд

Международный уголовный суд в Гааге был создан для того, чтобы ни один политик, ответственный за преступления, не ушел от ответственности. "Рамблер" расскажет, кого на самом деле судят в Гааге.
Документ об учреждении суда подписали 17 июля 1998 года на конференции в Рим. В основе его создания лежала идея международного расследования геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Резиденция МУС находится в Гааге, там находится и Международного суда ООН.
Решение создать Международный уголовный суд было принято после начала работы трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. Подавляющее число осужденных по этому вопросу составляли сербы, хорваты, боснийские мусульмане и косовские албанцы.
В отличие от трибунала по бывшей Югославии, в состав МУС входит 18 человек, из которых двое судей представляют Азию, двое — Восточную Европу, трое — Африку, четверо — Латинскую Америку, семь — Западную Европу, Северную Америку и Австралию с Океанией. В компетенцию суда входит рассмотрение преступлений, совершенных только после 1 июля 2002 года.
К настоящему времени договор о создании МУС подписали 115 государств, но далеко не все из них ратифицировали его в парламентах.
МУС рассматривает и уголовные дела в отношении людей. В качестве наказания за любое из преступлений он может назначить лишение свободы до 30 лет, пожизненное лишение свободы, штраф (размер не уточняется) и конфискацию доходов, имущества и активов, полученных в результате преступления.