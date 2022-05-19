Сколько в России погибло американских интервентов

В декабре 1917 года союзники по Антанте приняли решение о разделении России на зоны влияния. Спустя несколько месяцев на Русском Севере и Дальнем Востоке начали появляться первые отряды интервентов. Среди них были и военнослужащие армии США.

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Целесообразность оккупации

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В отношении России американцы имели свои далеко идущие планы. На рубеже XIX-XX веков в нашей стране активизировался американский бизнес. К примеру, будущий президент США Герберт Гувер скупал нефтяные производства в Сибири и на Урале.

Во время Первой мировой войны импорт товаров из Соединенных Штатов вырос почти в 20 раз, при этом резко упал экспорт российской продукции в США. Октябрьская революция и начавшаяся Гражданская война привели к тому, что в среде американской политической элиты начали раздаваться голоса в пользу оккупации части территории России.

Так, сенатор от Миссисипи Джордж Пойндекстер заявлял, что российское государство больше не существует, поскольку его сила окончательно подорвана. Другие конгрессмены призывали воспользоваться ситуацией и взять под контроль Сибирь с ее полями, пастбищами и полезными ископаемыми.

Северная кампания

В июне 1918 года 100 солдат армии США вместе с военнослужащими британского экспедиционного корпуса высадились в Мурманске. В сентябре того же года американцы направили 5,5 тысячи солдат в Архангельск. Командование американцами осуществлял подполковник Джордж Стюарт. Всего численность подразделений Соединенных Штатов на Русском Севере составляла порядка шести тысяч человек.

Осенью 1918 года интервенты начали наступление на части Красной Армии. Операция получила название «Полярный медведь». Оккупационные силы продвигались на юг, вглубь Архангельской губернии по реке Северная Двина, рассчитывая затем повернуть к Вологде. Они намеревались соединиться с белыми армиями Николая Юденича и Александра Колчака.

Катастрофой для американцев окончилось контрнаступление красноармейцев в Шенкурском уезде Архангельской губернии в конце января 1919 года. Удар Шестой армии привел к тому, что военнослужащие армии США в количестве 500 человек оказались в окружении и только благодаря знавшим местность белогвардейцам не попали в плен, выйдя к расположению британских войск.

Красной Армии достались 12 американских орудий, большое количество продовольствия, амуниции и обмундирования. После неудачи под Шенкурском экспедиционный корпус США был выведен в тыл, а затем эвакуирован на родину.

В экспедиции «Полярный медведь» потери американцев составили 167 человек убитыми, 29 военнослужащих пропали без вести, 12 оказались в плену. Раненых было порядка ста человек. По другими данным, непосредственно в боевых действиях погибли 110 человек, 70 умерли от болезней, прежде всего гриппа «Испанка», другие - от обморожения.

На Дальнем Востоке

Американские войска численностью около девяти тысяч человек высадились во Владивостоке в августе 1918 года. Командовавший экспедиционным корпусом генерал Уильям Грейвс заявил, что военнослужащие США не будут вмешиваться в борьбу между красными и белыми.

Действительно, американский корпус на Дальнем Востоке практически не участвовал в боевых действиях. Тем не менее известно о его стычках с красными партизанами. Одно из наиболее примечательных сражений состоялось в июне 1919 года у села Романовка. Большевики под руководством Якова Тряпицына атаковали интервентов и убили более 20 американских солдат.

Военнослужащие США были полностью выведены с Дальнего Востока к апрелю 1920 года. За время своего 19-месячного пребывания американцы потеряли 189 солдат. Общая же численность потерь США в живой силе за время интервенции в России составила порядка 400 человек.