Спасшая быка женщина сделала его своим питомцем

Жительница американского штата Мичиган Шиана Хольцварт привязалась к быку, спасла его от забоя и сделала своим питомцем. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Хольцварт, во время пандемии COVID-19 они с мужем решили стать фермерами и купили корову и быка. Поскольку выбор был ограниченным, им пришлось взять небольшого джерсейского быка, не предназначенного для производства мяса. Вскоре она заметила, что животное сильно отличается от сородичей и по своему поведению больше напоминает щенка.

Американка назвала быка Дельбуром и продолжила за ним наблюдать: он общался с людьми с помощью мычания и радостно играл с другими животными на ферме. Когда пришло время везти Дельбура и другую корову мяснику, Хольцварт плакала всю дорогу. В итоге передачу животных взял на себя муж. Когда он вернулся, то попросил супругу проверить, закрыт ли багажник. Женщина вышла из машины и увидела, что с ее любимым быком все в порядке — он сидел в прицепе.

Теперь Дельбур живет на ферме как питомец, купается в пруду с детьми, играет с мячиком и принимает участие в семейных посиделках. Благодаря быку, Хольцварт передумала быть фермером и поняла, что не готова убивать коров. Она шутит, что если продолжит разводить их для мяса, то не сможет никого отдать мяснику и обзаведется целым стадом.