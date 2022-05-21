Как японец смог пробежать марафон длиной в 54 года

Японец Сидзо Канакури был профессиональным марафонцем. Участвуя в отборочном забеге к Олимпиаде-1912, он установил мировой рекорд, по заверениям японских журналистов. Сидзо смог прославиться в будущем. Но почему его новый рекорд вызвал неоднозначную реакцию, расскажет “Рамблер”.

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Олимпиада 1912 года проходила в Стокгольме. Сидзо Канакури отправился туда в составе сборной из Японии. Чтобы доехать до места проведения Олимпиады, ему понадобилось три недели. Сначала Сидзо плыл на корабле, затем ехал на поезде по Транссибирской магистрали. И все равно спортсмен прибыл на Олимпиаду позже, чем планировал – всего за четыре дня до старта.

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В Швеции стояла ужасная жара, и у Сидзо не оставалось шанса адаптироваться к дневной температуре в 30 градусов в тени. Чтобы ставить рекорды, спортсмен даже точно отмерял количество выпитой во время марафона воды. Это позволяло ему сильно не потеть и не страдать от обезвоживания. Но и здесь он просчитался. В итоге изнуряющая дорога в Швецию, непривычное каменистое покрытие трассы, жара и недостаток воды привели к тому, что на 33-м километре Сидзо сошел с дистанции. А ведь ему оставалось добежать всего десятку…

Изнуренный Сидзо постучался в один из домов и попросил попить. В ожидании японец упал и крепко уснул. Хозяин дома не стал будить атлета, и тот проспал больше суток. Проснувшись, Сидзо быстро осознал, что произошло. Из-за стыда мужчина втайне вернулся в Японию, даже не сообщив о себе организаторам Олимпиады.

Несмотря на неудачу Канакури не бросил спорт. И в 1916 году он вновь готовился участвовать в Олимпиаде. Но ее отменили из-за войны. В 1920-м Сидзо закончил Олимпийскую дистанцию шестнадцатым. Во время следующей Олимпиады, в 1924-м году, японец вновь сошел, но в этот раз нашел в себе силы заявить об этом организаторам.

Несмотря на то, что олимпийским чемпионом Сидзо так и не стал, его очень уважали на родине. Канакури вдохновил целое поколение талантливых японских бегунов. Благодаря ему в Японии появилась серия марафонов. Сидзо, как опытный спортсмен, участвовал в создании удобной обуви для бегунов на длинные дистанции. Потому в Японии Канакури прозвали “Отцом марафона”.

А в 1967 случилось невероятное. Шведские журналисты вспомнили о таинственно исчезнувшем бегуне. Они нашли Сидзо и предложили закончить дистанцию. Хотя бегуну было уже 76, он с радостью согласился сделать это.

В Швеции было найдено место, где японский спортсмен сошел с дистанции и дали ему новый старт. Канакури без видимого труда преодолел почти десять километров. Он финишировал на национальном Олимпийском стадионе – там, где должен был оказаться почти 55 лет тому назад. Между прочим, окончание забега зафиксировали. Официальный результат Сидзо составил 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 32 минуты и 20,3 секунды.