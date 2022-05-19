Выяснилось, что дельфины узнают друг друга по вкусу мочи

Бутылконосые дельфины узнают своих друзей по вкусу мочи и характерному свисту, выяснили океанологи из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании. Детали они изложили в статье в журнале Science Advances.

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Исследователи предложили восьми бутылконосым дельфинам образцы мочи знакомых и незнакомых особей. Оказалось, на изучение мочи знакомых дельфины тратят в три раза больше времени, пробуя ее на вкус — запахи они не способны чувствовать из-за отсутствия обонятельных луковиц.

"Дельфины держат рот открытым и пробуют мочу дольше у знакомых особей, чем у незнакомых. Это важно, потому что дельфины - первые позвоночные, у которых социальное распознавание происходит в первую очередь по вкусу",

— рассказали ученые.

Во второй части эксперимента исследователи одновременно с подачей образца мочи включали запись голоса дельфина. Если он принадлежал той же особи, что и образец, подопытные дельфины изучали его дольше — по всей видимости, совпадение признаков вызывало у него интерес. При социальном взаимодействии дельфины изучают гениталии друг друга, вероятно, также знакомясь и со вкусом мочи, отмечают авторы работы.