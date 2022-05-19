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3 часа назад

Океанологи выяснили, что дельфины узнают друг друга по вкусу мочи

Газета.Ru

Бутылконосые дельфины узнают своих друзей по вкусу мочи и характерному свисту, выяснили океанологи из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании. Детали они изложили в статье в журнале Science Advances.

Выяснилось, что дельфины узнают друг друга по вкусу мочи
Фото: ГазетаГазета

Исследователи предложили восьми бутылконосым дельфинам образцы мочи знакомых и незнакомых особей. Оказалось, на изучение мочи знакомых дельфины тратят в три раза больше времени, пробуя ее на вкус — запахи они не способны чувствовать из-за отсутствия обонятельных луковиц.

"Дельфины держат рот открытым и пробуют мочу дольше у знакомых особей, чем у незнакомых. Это важно, потому что дельфины - первые позвоночные, у которых социальное распознавание происходит в первую очередь по вкусу",

— рассказали ученые.

Во второй части эксперимента исследователи одновременно с подачей образца мочи включали запись голоса дельфина. Если он принадлежал той же особи, что и образец, подопытные дельфины изучали его дольше — по всей видимости, совпадение признаков вызывало у него интерес. При социальном взаимодействии дельфины изучают гениталии друг друга, вероятно, также знакомясь и со вкусом мочи, отмечают авторы работы.

Моча какое-то время сохраняется в воде после того, как животное уплывает, что дает дельфину возможность обнаружить следы своего знакомого. Ученые опасаются, что антропогенное загрязнение помешает дельфинам таким образом передавать друг другу сигналы, что нарушит их взаимодействие.

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