Что такое «Хрустальная ночь» и как с нее начался геноцид

"Хрустальная ночь" звучит красиво, но в реальности с этой фразой ассоциируются жуткие вещи. Ночью с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии произошли страшные погромы, которые стали первой акцией Третьего рейха, направленной в сторону евреев. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

7 ноября 1938 года в Париже произошло громкое преступление. В здание посольства Германии во Франции пришел 17-летний еврей по имени Гершель Гриншпан с целью убить графа Иоганнеса фон Вельчека – посла Германии во Франции. Он хотел отомстить ему за унижения, которые пережили евреи, депортированные из Германии в Польшу.

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Парня принял секретарь посольства Эрнст Эдуард фом Рат и получил пять пуль, хотя относился к Гитлеру критически. И позже мужчина умер, так как при переливании крови, врачи совершили ошибку. После инцидента Гитлер распорядился закрыть в Германии все еврейские газеты и культурные организации.

После войны выяснилось, что провокационную идею убийства немецкого дипломата придумал сам Адольф Гитлер. В Париже немецкие агенты нашли 17-летнего Гриншпана. Агент гестапо познакомился с парнем в баре и рассказал Гершелю о тяжелой судьбе его семьи, депортированной из Германии в Польшу. Он внушил ему идею о мести, нашел Гриншпану пистолет и обещал помочь.

Позиция партии после убийства секретаря звучала так, что Германии не будет унижать себя организацией акций возмездия против евреев. Но если народ решит сделать что-то, то полиция в это вмешиваться не будет. Так звучало заявление главного пропагандиста Третьего рейха, и таким образом он дал добро на проведение в стране еврейских погромов.

Агрессорами стали члены молодежной организации НСДАП и бойцы штурмовых отрядов, которым приказали переодеться в обычную одежду и прикинуться гражданами, с государством не связанными.

В итоге, сотрудники побывали во всех синагогах, которые планировалось разгромить, и вывезли оттуда все данные о рожденных евреях, заключенных браках и т.д. Затем по всей Германии начались нападения на магазины и кафе, принадлежавшие евреям, и на квартиры евреев.

Штурмовики сожгли в немецкой столице девять синагог, разгромили еще две синагоги. В городе горели десятки зданий, но никто ничего не тушил. Магазины и квартиры были обворованы, а люди избиты. Тоже самое происходило и в других городах страны.

По официальным данным в ходе "Хрустальной ночи" погиб 91 человек, однако еврейские источники говорят о 500 и даже 2,5 тысячах погибших евреев. За ночь было арестовано до 30 тысяч граждан Германии еврейской национальности. Часть из них сразу направили в концентрационные лагеря, других отпустили с условием немедленной депортации из Германии.

Сведения о грандиозном погроме моментально просочились во все мировые средства массовой информации, но серьезных мер против Германии не предпринял никто. Америка и Великобритания молча наблюдали за укреплением нацистского режима, более того, позже страны отказывали евреям в визах, что означало неминуемую смерть.

Многие историки сходятся во мнении, что если бы мир жестко отреагировал на погромы 9-10 ноября 1938 года, то Гитлер не смог бы осуществить свои кровавые планы настолько быстро. Бездействие развязало политику руки, что привело к началу геноцида еврейского народа.