Зачем Эрно Рубик придумал знаменитый кубик

Знаменитую головоломку придумал венгерский изобретатель Эрно Рубик 48 лет назад. Кубик Рубика включает в себя 43 252 003 274 489 856 000 комбинаций. А самая быстрая сборка на сегодняшний день составляет 3,47 секунды, этот мировой рекорд установил Юшенг Ду в 2018 году. "Рамблер" решил выяснить, зачем Эрно Рубик придумал известную на весь мир головоломку.

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Существует несколько версий, как венгерскому профессору архитектуры Эрно Рубику пришла идея создать 26 подвижных блоков, образующих кубическую головоломку.

Так, несмотря на то, что кубик Рубика был изобретен в 1974 году, идея появилась еще в 60-х годах. Тогда Эрно Рубик преподавал промышленный дизайн и архитектуру в будапештской Академии прикладных искусств и ремесел. Некоторые утверждают, что прототип головоломки был создан для того, чтобы развивать навыки пространственного мышления у студентов.

Стоит отметить, что у Рубика не сразу получилось придумать то, что так привычно нам сейчас. Одна из первых моделей представляла собой 27 кубиков, стянутых резинками. Решение профессору пришло на берегу Дуная.

По официальной версии, внимание Рубика привлекла обычная речная галька, острые грани которой со временем стачиваются течением. И тогда изобретатель решил попробовать "обточить" детали своего кубика. Он отсек больше ста граней маленьких кубиков и оставил только 54 внешние грани. А в качестве скрепления Эрно поместил внутрь кубика цилиндрический механизм, что позволило вращать его элементы послойно.