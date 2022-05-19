Авраам Руссо рассказал, как "Стрелки" украли у него хит

Известный певец Авраам Руссо рассказал, как стал жертвой кражи своего хита "Далеко-далеко", об этом сообщает НСН.

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Артист вспомнил, что группа "Стрелки" записала песню, крайне похожую на его хит "Далеко-далеко", и он узнал об этом до того, как выпустил свою композицию. Певец был поражен, что продюсер женской группы заявил, что лично является автором текста и аранжировки к песне.

Стоит отметить, что текст и аранжировка, действительно, были изменены, однако не заметить большого сходства между двумя композициями все равно нельзя.

«Я записываю песню «Далеко –далеко и мне докладывают, что группа «Стрелки» эту песню взяли. Они выпустили, только другой текст, другая аранжировка. И их продюсер писал, что автор он. Они снимали и клип. Потом они исчезли сразу с рынка, а песня «Далеко-далеко» стала хитом» - вспоминает Руссо.