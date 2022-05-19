Первый Макдональдс: история создания, интересные факты

Первый Макдональдс открылся в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния под началом братьев Ричарда и Мориса Макдональдов в 1940 году. Сеть ресторанов быстрого питания тогда называлась McDonald’s Famous Barbeque, а в меню было 40 позиций различного жареного мяса.

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На сегодняшний день Макдональдс – одна из самых успешных корпораций, которая поддерживает успех во всем мире. Однако перед тем, как выйти на международный рынок, компания претерпела массу изменений и даже лишилась своих основателей. По сей день компания соблюдает требования по качеству и обслуживанию, которые были составлены еще в середине прошлого века.

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Изменение концепции

В 1948 году концепция кафе изменилась. Братья поняли, что основной доход им приносят именно бургеры, поэтому пошли на серьезный шаг и переформатировали свое производство под их приготовление. Соответственно, полностью изменилось и меню. Там остались несколько видов гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок. Уже спустя несколько лет добавилась картошка фри и Coca-Cola.

Кухня ресторана была продумана так, что производство бургеров было быстрым и дешевым. Гамбургер у Макдональдов стоил 15 центов, что было гораздо выгоднее, чем у других кафе. Новый формат ресторана уже можно было назвать быстрым питанием.

Братья специально переоборудовали кухню так, чтобы производство было быстрым и дешевым. Именно они стали изобретателями концепции «быстрого питания».

Появление франчайзинга и компания Рэя Крока

В 1954 году у компании Макдональдс появился Рэй Крок. Он купил у братьев право выступать агентом компании по франчайзингу. До этого он пробовал себя в разных бизнес-продажах, но нигде так и не достиг успеха. Спустя год он открыл первый ресторан под собственным контролем в городе Дес-Плейнз, штат Иллинойс. Сейчас в здании этого кафе находится музей корпорации.

Крок начал активно продавать франшизы на открытие ресторанов быстрого питания по всей стране. К 1959 году открылась первая сотня ресторанов быстрого питания. А уже в 1961 году он выкупил все права на компанию и стал единственным владельцем Макдональдса.

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Под началом Крока компания начала вкладывать большие деньги в рекламу и развитие бренда. Тогда же появился тот самый узнаваемый логотип с двумя желтыми арками, соединяющимися в букву М, а также Роналд Макдоналд для привлечения детской аудитории.

Эксперты говорят, что успех Макдональдса проявился не благодаря рекламе, а из-за установления определенных стандартов качества в каждом ресторане: культура обслуживания, чистота и доступность.

В 1965 году Макдональдс становится открытой акционерной компанией – одна акция стоила 22,5 доллара. Это был большой шаг для сети бургерных. За неделю цена акций взлетела до 50 долларов за штуку.

Крок сохранил основные принципы работы братьев Макдональдов: конвейерное производство, дружелюбие и быстрое обслуживание. До сих пор все рестораны сети быстрого питания работают по этим принципам, которые контролируются на высшем уровне.

Появление ресторанов в других странах и трансформация меню

Международной сетью Макдональдс стал после открытия ресторанов в Канаде и Пуэрто-Рико. Произошло это в 1967 году. Уже к началу 90-х годов зарубежные операции приносили компании треть выручки. Самыми успешными страны для реализации продукции стали Япония, Канада, Германия, Великобритания, Австралия и Франция.

С тех пор начало трансформироваться меню Макдональдса. В 1968 году появился первый БигМак, в 1975 году появились завтраки, меню которых включало бургеры с яйцом. Компания смогла угодить даже тем, кто заботится о своей фигуре. Так в 1987 году в меню появились салаты из свежих овощей. Их предлагали в качестве альтернативы тем, кто не хочет употреблять бургеры. А вот популярная кофейня МакКафе появилась в 2010 году. Ее Макдональдс открыл в рамках конкуренции с кофейнями. Там продавали десерты, кофейные напитки, выпечку и напитки из свежевыжатых соков.

С чего началась история Макдональдса в РФ

Договор об открытии Макдональдса в Москве был подписан еще в 1988 году. Планировалось, что в Москве откроется 20 ресторанов быстрого питания, а работать в нем будут школьники и студенты, так как рабочий день сотрудника был неполным. В 1989 году началось строительство знаменитого Макдональдса на Пушкинской площади, а 31 января 1990 года состоялось официальное открытие.

Кадр из видео

Этот легендарный день вспоминают до сих пор. Долгое время советский рынок был закрыд для иностранных компаний и появление Макдональдса стало резонансным событием. В тот день ресторан обслужил около 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для всей сети. Очередь в ресторан была огромная, и немногим удалось ее отстоять. По воспоминаниям первых посетителей, им пришлось несколько раз занимать очередь за бургерами. Предыдущий был зафиксирован в Будапеште. Тогда в первый рабочий день кафе сотрудники обслужили 9 тысяч клиентов.

Дальше были открыты точки на Старом Арбате и Тверской улице, которая тогда носила название Горького. Дальше сеть начала разрастаться по городам России – следующим стал Санкт-Петербург. Там Макдональдс открылся в 1996 году. Тогда же запустили МакАвто – то самое окошко, куда можно подъезжать на машине за своим заказом.