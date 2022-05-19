Что скрывалось за первой вспышкой ВИЧ в СССР

В 1988 году в одном из уголков СССР разыгралась драма — начали умирать новорожденные малыши. Как и почему, тщательно скрывалось. Подробности странной вспышки — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Нулевой пациент" Кадр из сериала "Нулевой пациент"

В детском отделении клиники в Калмыцкой АССР в Элисте одним за одним начали умирать новорожденные дети. Причиной стал СПИД. ЧП страшно напугало всех. Его старались остановить, но вирус расползался, в результате чего инфицированными оказались 75 детей и 4 женщины. В это время в СССР считалось, что “грязной болезни” в стране и вовсе нет, а тут такая большая вспышка. Да еще и зараженные дети. Как это произошло?

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Тогда в этом вопросе разбирался молодой врач-инфекционист Вадим Покровский, сын главного эпидемиолога СССР. В 1989 его отправили в Элисту из Москвы Именно он расследовал обращение элистинской женщины — ее ребенок не выжил, но успел заразить других детей. Было непонятно, как это произошло, ведь дети всего лишь лежали в одной палате, а вирус по воздуху не передается.

Покровский стал разбираться и заметил, что не все инструменты в нужном количестве отправляются в Центральную дезинфекционную станцию. Выяснилось, что медсестры, экономя свое время, делали уколы новорожденным, не меняя шприцов. Они набирали в шприц побольше пенициллина и меняли только иглы, делая уколы по очереди нескольким детям.

“Это было до того, как в больницах начали активно использовать одноразовые шприцы. Это означало, что все шприцы нужно было стерилизовать, а на самом деле не все они были стерилизованы. Мы провели простое сравнение между количеством сделанных инъекций и количеством шприцев, направленных на дезинфекцию, и обнаружили, что различие составляет примерно 30—40%”, — рассказывал Покровский.

Но кто же все-таки стал “нулевым пациентом”, косвенно ставшим причиной паники, поразившей страну? Позже и этот вопрос получил ответ.

Так, во время вспышки в Элисте, по всей стране начали разворачивать пункты анонимной проверки на СПИД. В один из таких пунктов и пришел совсем обычный мужчина, военный и семьянин. Он был отцом одного их первых погибших элистинских малышей. Оказалось, что именно он привез вирус из Конго. Мужчина служил на военном корабле и во время стоянки воспользовался интимными услугами местных женщин, заразивших его.

При этом чиновники долго отрицали вспышку эпидемии ВИЧ. Министерство здравоохранения РСФСР создало собственную комиссию, разбиравшуюся в ситуации в стационарной больнице Элисты. Комиссия среди возможных причин называла локальную болезнь овец и новое лекарство иммуноглобулин, который вводили детям. Кто-то предполагал, что в элистинской больнице могли тайно делать уколы зараженным секс-работникам и мужчинам, имевшим интимные отношения с мужчинами.

После новостей о вспышке вируса общество буквально взбесилось — у больницы проводились пикеты, народ начал травить пострадавших и требовать их изоляции.