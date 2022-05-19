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1 час назад

Названа 350-летняя традиция, которую Кейт Миддлтон нарушила в день свадьбы

Газета.Ruиещё 1

В день свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма невеста выбрала прическу, которая нарушала многолетние традиции королевской семьи Великобритании. Об этом сообщило издание Express.

350-летняя традиция, которую Миддлтон нарушила в день свадьбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала изданию эксперт по королевским делам Эшли Пирсон, прическа Кейт была предметом многочисленных дискуссий: дело в том, что, распустив волосы, герцогиня нарушила 350-летнюю королевскую традицию. В день торжества она уложила длинные каштановые локоны так, что некоторые пряди были распущены.

"Источники сообщали, что члены королевской семьи очень решительно дали понять Кейт, что они предпочли бы, чтобы она уложила волосы в аккуратную прическу",

— рассказала Пирсон.

Во время свадебного приема, после торжества, Кейт изменила прическу, полностью распустив волосы, чем еще больше шокировала семью. Герцог и герцогиня Кембриджские поженились в 2011 году в Вестминстерском аббатстве. На Кейт Миддлтон было платье Alexander McQueen с длинными рукавами, кружевным лифом ручной работы и длинным шлейфом.

Истории,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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