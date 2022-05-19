350-летняя традиция, которую Миддлтон нарушила в день свадьбы

В день свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма невеста выбрала прическу, которая нарушала многолетние традиции королевской семьи Великобритании. Об этом сообщило издание Express.

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Как рассказала изданию эксперт по королевским делам Эшли Пирсон, прическа Кейт была предметом многочисленных дискуссий: дело в том, что, распустив волосы, герцогиня нарушила 350-летнюю королевскую традицию. В день торжества она уложила длинные каштановые локоны так, что некоторые пряди были распущены.

"Источники сообщали, что члены королевской семьи очень решительно дали понять Кейт, что они предпочли бы, чтобы она уложила волосы в аккуратную прическу",

— рассказала Пирсон.