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1 час назад

Официант разбогател благодаря услышанным много лет назад числам

Lenta.ru

Официант из города Вирджиния-Бич, штат Виргиния, США, разбогател, сорвав джекпот благодаря числам, которые когда-то узнал от одного человека. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Официант разбогател благодаря услышанным много лет назад числам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

82-летний старший официант итальянского ресторана Висент Москера купил лотерейный билет и вписал в него комбинацию цифр, которую услышал и запомнил много лет назад. Все выпавшие в результате розыгрыша числа совпали с указанными им, и мужчина выиграл 285,3 тысячи долларов (18 миллионов рублей).

Москера подчеркнул, что любит свою работу и не планирует увольняться, несмотря на то что выигрыш принес ему богатство. Получив деньги, он вернулся в ресторан.

Ранее сообщалось, что любитель математики из американского города Роли, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в лотерею благодаря числу Пи. Он пояснил, что число Пи, которое помогло ему выиграть, регулярно появляется в его жизни.

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