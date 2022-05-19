Официант разбогател благодаря услышанным много лет назад числам

Официант из города Вирджиния-Бич, штат Виргиния, США, разбогател, сорвав джекпот благодаря числам, которые когда-то узнал от одного человека. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

82-летний старший официант итальянского ресторана Висент Москера купил лотерейный билет и вписал в него комбинацию цифр, которую услышал и запомнил много лет назад. Все выпавшие в результате розыгрыша числа совпали с указанными им, и мужчина выиграл 285,3 тысячи долларов (18 миллионов рублей).

Москера подчеркнул, что любит свою работу и не планирует увольняться, несмотря на то что выигрыш принес ему богатство. Получив деньги, он вернулся в ресторан.