Попугаи используют клюв как полноценную «третью конечность»

Любителям попугаев хорошо известен тот факт, как ловко эти птицы обращаются с различными предметами, используя лапы и клюв. Теперь же удалось доказать: попугаи действительно задействуют голову как дополнительную конечность и способны в буквальном смысле передвигаться на трех «ногах».

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Хотя ни у одного известного позвоночного нет и не может быть нечетного числа конечностей, многие виды используют другие части тела в качестве «третьей руки» или «пятой ноги» (да, несмотря на известную поговорку, порой даже она бывает нужна). Например, паукообразные обезьяны перемещаются по веткам, хватаясь хвостом, а кошки и другие хищники нередко переносят с места на место предметы, зажав их в пасти.

Видео дня

Попугаи — тоже известные пользователи «третьей ноги»: клюв они задействуют как в природе, так и в неволе. Хотя эти птицы нередко участвуют в экспериментах, направленных на выявление их когнитивных возможностей, локомоторным способностям попугаев внимания уделяется существенно меньше. В частности, до сих пор не было ясно, используют ли они клюв как полноценную «конечность» либо исключительно для стабилизации тела при перемещении, а всю работу выполняют привычные к таким делам ноги.

Ученые из Колледжа остеопатической медицины Нью-Йоркского технологического института (NYITCOM) решили изучить этот вопрос с помощью розовощеких неразлучников (Agapornis roseicollis) и наклонной стенки, по которой птицам предлагалось карабкаться. Угол ее наклона составлял от нуля до 90 градусов, все движения попугаев фиксировали две высокоскоростные камеры, а силу, создаваемую клювом, задними конечностями и хвостом птицы в момент соприкосновения со стенкой, регистрировала силовая платформа.

Взбираясь по поверхности под углом 45 градусов, попугаи время от времени помогали себе головой, а при подъеме по полностью вертикальной стенке их клювы уже прилагали для движения вверх не меньшие усилий, чем лапы. Что касается хвостов, то их роль в передвижении птицы была минимальной, поэтому называть их «третьей конечностью» нельзя — это была исключительно дополнительная точка опоры.

Это поведение уникально еще потому, что на сегодня попугаи — единственные птицы (если не позвоночные вообще), которые используют голову как «третью конечность». Вероятно, такое поведение потребовало от этих птиц значительных мышечных изменений и модификаций нервной системы.

Авторы исследования собираются продолжить изучение локомоторных возможностей попугаев, надеясь, что подобные исследования в будущем смогут помочь при создании новых типов протезов и в разработке роботов, способных карабкаться по вертикальным поверхностям.