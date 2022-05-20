Возле Курильских островов обнаружили новый вид китов

Список морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом китоообразных - малым плавуном или плавуном Сато, сообщила пресс-служба государственного природного заповедника "Курильский".

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Прошлым летом научная экспедиция, в составе которой были доктор биологических наук Ольга Филатова, а также Иван Федутин, Татьяна Ивкович и Игорь Бобырь, во время морских исследований в Кунаширском проливе между Россией и Японией впервые в мире встретила и описала группу малых плавунов в природе. Об уникальной находке не сообщалось, так как требовалось провести генетический анализ биопсийного материала, чтобы определить видовую принадлежность встреченных китов. И научное открытие подтвердилось!

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Семейство Клюворылые (Ziphiidae) - одна из наименее изученных групп китообразных. Они предпочитают держаться на глубине, много времени проводят под водой и мало на поверхности. Из-за этого некоторые виды Клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавун (Berardius).

Официально до сих пор были признаны два вида плавунов: северный в северной части Тихого океана и южный - в Южном полушарии. Но японские китобои уже давно различали у берегов Хоккайдо две формы плавуна: крупную и светлую, а также более мелкую и темную. Генетический анализ проб от найденных на берегу туш китов обеих форм показал, что они сильно различаются. В 2019 году японские ученые опубликовали официальное описание мелкого и более темного плавуна, дав новому виду научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато).

В 2020 году были обнаружены три экземпляра малого плавуна среди китов, выброшенных на берега Сахалина и Курильских островов. Однако достоверные встречи живых малых плавунов до сих пор не были описаны нигде в мире.

- В 2022 году исследователи продолжат научные изыскания с охотоморской стороны Кунашира в сотрудничестве с заповедником "Курильский". Предполагается дальнейшее изучение китов в Кунаширском проливе, будут получены новые интересные сведения о морских гигантах, о которых мы еще очень мало знаем,