В Индии помогают птицам, страдающим от аномальной жары

«Индийское лето, действительно, всегда очень жаркое. Но в этом году оно превосходит все предыдущие. В прошлом году у нас тоже было изрядно случаев обезвоживания, но в этом году число пострадавших растет день ото дня. Если мы получаем 100 птиц в день, 70% из них становятся жертвами обезвоживания и тепловых волн»,