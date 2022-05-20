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2 часа назад

В Индии помогают птицам, страдающим от аномальной жары

Мир24

Кормят с рук и спасают жизнь. В Индии волонтеры помогают птицам, которые страдают от аномальной жары, передает «МИР 24».

В Индии помогают птицам, страдающим от аномальной жары
Фото: Мир24Мир24

Их подбирают прямо на земле и привозят ветеринарам. Те птиц отпаивают с помощью шприцев, кормят поливитаминами. В день в клиники Ахмадабада, одного из крупнейших городов страны, поступают десятки крылатых пациентов, среди которых не только голуби, но и коршуны. Для них даже предложили выделить специальные палаты. Из-за аномальной жары в регионе пересыхают источники воды, и птицы не могут напиться в естественных условиях.

«Индийское лето, действительно, всегда очень жаркое. Но в этом году оно превосходит все предыдущие. В прошлом году у нас тоже было изрядно случаев обезвоживания, но в этом году число пострадавших растет день ото дня. Если мы получаем 100 птиц в день, 70% из них становятся жертвами обезвоживания и тепловых волн»,

– отметил директор программы благотворительного фонда «Дживадая» Мумита Чаттерджи.

Синоптики Индии уже объявили в некоторых регионах страны «красный», наивысший, уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Температура воздуха в отдельных районах достигает 60 градусов. В стране пересыхают реки, возник риск значительного снижения урожая.

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