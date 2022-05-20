В Москве археологи нашли вековые артефакты

«Археологи уже обнаружили стеклянную, фаянсовую и фарфоровую посуду. В раскопе найдена чашка, специально изготовленная для кофейни при булочной Филиппова с вензелями владельца.



Также специалисты обнаружили миниатюрную бутылочку каменного рейнского товара, вероятно из-под бальзама. Традиция хранения, продажи и транспортировки бальзамов в такой таре сохранилась и до наших дней»,