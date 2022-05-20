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2 часа назад

В Москве археологи нашли вековые артефакты

ЧП Столица

Новый археологический сезон в Москве принес очередные находки. При работах на месте легендарной булочной Максима Филиппова были раскопаны вековые артефакты, рассказывает портал mos.ru.

В Москве археологи нашли вековые артефакты
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

«Археологи уже обнаружили стеклянную, фаянсовую и фарфоровую посуду. В раскопе найдена чашка, специально изготовленная для кофейни при булочной Филиппова с вензелями владельца.

Также специалисты обнаружили миниатюрную бутылочку каменного рейнского товара, вероятно из-под бальзама. Традиция хранения, продажи и транспортировки бальзамов в такой таре сохранилась и до наших дней»,

— рассказывает портал.

Сообщается, что заведение располагалось на Тверском бульваре, 10. Оно приобрело свою известность в конце XIX — начале XX века. В работах на объекте участвуют около 40 археологов и сотрудников камеральной лаборатории и более 50 штатных сотрудников-землекопов. Перечисленные находки уже отреставрированы.

Истории,Максим Филиппов,
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