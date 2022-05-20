Компания «Литрес» опубликовала результаты опроса, в рамках которого россияне выбрали самых раздражающих литературных героев. Об этом сообщает ТАСС.

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Самыми нелюбимыми героями оказались Долорес Амбридж (46,1 процента голосов) из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Белла Свон (29,9 процента) из романа Стефани Мейер «Сумерки». Замкнул тройку еще один персонаж поттерианы Питер Петтигрю, известный как Хвост. Он набрал 19,8 процента голосов. На пятом и шестом месте расположились персонаж серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина Джоффри Баратеон и Лидия Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».