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1 час назад

Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев

Lenta.ruиещё 2

Компания «Литрес» опубликовала результаты опроса, в рамках которого россияне выбрали самых раздражающих литературных героев. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самыми нелюбимыми героями оказались Долорес Амбридж (46,1 процента голосов) из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Белла Свон (29,9 процента) из романа Стефани Мейер «Сумерки». Замкнул тройку еще один персонаж поттерианы Питер Петтигрю, известный как Хвост. Он набрал 19,8 процента голосов. На пятом и шестом месте расположились персонаж серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина Джоффри Баратеон и Лидия Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

Что касается персонажей русской литературы, то лидером стала помещица из «Муму» Ивана Тургенева. На втором месте — главная героиня «Анны Карениной» Льва Толстого, а на третьем — Гумберт Гумберт, который является ключевой фигурой романа «Лолита» Владимира Набокова. В пятерку также вошли главный персонаж «Евгения Онегина» Александра Пушкина и Наташа Ростова из «Войны и мира» Толстого.

Истории,Стефани Мейер,Анна Каренина,Евгений Онегин,Владимир Набоков,Джордж Мартин,Лев Толстой,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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