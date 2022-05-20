Зачем дельфины по очереди трутся о кораллы

Дельфины приучились тереться об определенные кораллы и губки для избавления от кожных заболеваний, сообщили германские и египетские исследователи, наблюдавшие и заснявшие на морском дне необычные сцены.

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Дельфины-афалины в Красном море у берегов Египта терлись о горгоновые кораллы Rumphella aggregata, кожистый грибовидный мягкий коралл Sarcophyton sp. и морскую губку Ircinia sp. Более того, животные использовали все эти организмы по-разному, выстраиваясь в очередь, чтобы почесаться о них телами. Соответствующая статья опубликована в журнале iScience.

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Биологи считают, что некоторые донные обитатели служат своеобразными аптеками, раздающими химический коктейль, который может лечить бактериальные или грибковые инфекции и поддерживать здоровье кожи. Ученые утверждают, что прежде никто не замечал, что китообразные систематически занимаются подобным самолечением.

Впервые такое поведение наблюдала в 2009 году биолог Ангела Зильтенер из Альянса наблюдений за дельфинами Цюрихского университета в Швейцарии и Берлинского технического университета в Египте, в каирском кампусе. Она заметила, что дельфины строго соблюдали очередность перед коралловой "поликлиникой": каждый делал лишь один заход, иногда кружась затем в конце очереди, чтобы повторить операцию.

"На самом деле все было очень организовано",

— говорит доктор Зильтенер.

Поскольку риф находится под государственной защитой, команда получила специальное разрешение получить лишь небольшие образцы — всего сантиметрового размера — кораллов и морских губок, используемых дельфинами. Анализ показал, что эти организмы содержат 17 биоактивных соединений с различными свойствами, среди которых антибактериальные, антиоксидантные и гормональные, утверждает один из соавторов Ангелы Зильтенер,