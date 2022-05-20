Угольный ураган в российском городе сняли на видео

Очевидцы показали кадры из Киселевска в Кемеровской области, который накрыло бурей из угольной пыли. Небо стало практически черным. Видео происходящего опубликовала группа «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием. Некоторые утверждают, что пыль поднялась со стороны Краснокаменской центральной обогатительной фабрики.