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1 час назад

Угольный ураган в российском городе сняли на видео

Даша Краснова

Очевидцы показали кадры из Киселевска в Кемеровской области, который накрыло бурей из угольной пыли. Небо стало практически черным. Видео происходящего опубликовала группа «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием. Некоторые утверждают, что пыль поднялась со стороны Краснокаменской центральной обогатительной фабрики.

В остальных частях Кузбасса в этот момент был лишь дождь и молния.

До этого мы рассказывали, как выглядит «буря чаек» в Охотском море.

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