Как в России победили эпидемию оспы

Оспа на протяжении нескольких веков считалась одним из самых смертоносных заболеваний. Люди пытались остановить эпидемию этого заболевания любыми средствами: заговорами, дезинфекцией, карантинными мерами. Когда ситуация изменилась в корне, сегодня расскажет “Рамблер”.

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Спасительная вакцина

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Официально вакцинация от оспы началась в России 23 октября 1768 года. Первую прививку сделала императрица Екатерина II и наследник престола – Павел I. По вопросам вакцинации монарха консультировал Томас Димсдейл, специалист из Великобритании. Он сделал прививку императрице и получил за это титул наследного барона, звание лейб-медика, чин действительного статского советника и пожизненную пенсию.

Надо сказать, что в те времена прививка была тем еще испытанием. В открытую рану на теле помещали частицы оспин больного. А дальше оставалось только ждать. Это называлось вариоляцией.

Примитивная вакцинация всего в двух процентах случаев от общего числа “привитых” заканчивалась летальным исходом. В то время как обычное заражение натуральной оспой уносило жизни от 20 до 90% инфицированных.

Екатерина благополучно перенесла симптомы болезни. В Российской Империи появилась специальная медаль с изображением императрицы. Ей награждали врачей, прививавших людей от оспы.

В качестве рекламной кампании вакцинации на балетной сцене итальянский балетмейстер Гаспаро Анжиолини поставил спектакль “Побежденное предрассуждение”. Следуя примеру Екатерины II, захотели привиться и многочисленные придворные. Российская империя стала одним из лидеров в Европе по борьбе с оспой. Когда от этого заболевания скончался французский король Людовик X, императрица была шокирована.

“Какое варварство, – сказала, узнав об этом Екатерина II, – ведь наука уже позволяет лечить эту болезнь”.

Кстати, в народе вакцинация не обрела популярности. Все было впереди.

В 1796 году появилась более безопасная прививка на основе коровьей оспы. Тогда же появилось слово “вакцина” — от латинского vaccinus, то есть, “коровий”. Ее особенность была в том, что привитый мог перенести болезнь или бессимптомно, или вовсе не заразиться.

В начале XIX века, по указу Александра I, были открыты оспенные дома, то есть, пункты вакцинации. Тогда же стало понятно: чтобы добиться коллективного иммунитета, придется очень долго растолковывать пользу прививок и бороться с мракобесами-антипрививочниками.

Например, были те, кто всерьез считал: от прививки у ребенка вырастут копыта и хвост. Бытовал миф о том, что если вскрыть пузырек от оспы, то человек умрет. Поэтому не то что вакцинировать население, даже материал добыть было непросто.

Тем не менее, прививочная кампания продолжалась. И к 1810 году около миллиона человек получили прививку безопасной для человека коровьей оспы.

Кардинально ситуация изменилась в 1919 году, когда Владимир Ленин издал указ о всеобщей вакцинации. В Санкт-Петербурге антипрививочников лишали продовольственных карточек, зарплаты и прописки. Данные о проведенной вакцинации вносили в свидетельство о рождении и в трудовую книжку.

Вспышки оспы прекратились, и об этом заболевании не вспоминали в течение 40 лет. До одного странного случая в 1959 году.

Художник-плакатист Алексей Кокорекин путешествовал по Индии. По приезде мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, где художник впоследствии и умер. Диагноз поставили не сразу. Некоторое время спустя выяснили, что, вероятнее всего, в Индии Кокорекин заразился натуральной оспой.

Усилиями спецслужб удалось вычислить всех, кто мог контактировать с Кокорекиным – их оказалось около девяти тысяч человек. Тысячу из них (с наибольшим риском заражения) привезли в Боткинской больницу. Москвичей вакцинировали во внеочередном порядке (на тот момент это более шести миллионов человек). Вспышку оспы удалось локализовать в течение 19 дней. В итоге заболели 46 человек, а умерло только трое: приемщица комиссионного магазина (туда близкие сдали привезенные художником из Индии вещи), санитарка в инфекционном корпусе Боткинской больницы и врач-инфекционист.

Почему перестали вакцинировать от оспы?

Считается, что в СССР оспа была полностью побеждена к 1980 году. Поэтому и прививать от нее перестали. Случаев заболевания оспой с того времени тоже зафиксировано не было.

Однако известно, что вирус оспы до сих пор хранится в некоторых научных лабораториях.

Как понять, есть ли у вас прививка от оспы?