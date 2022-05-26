Как участник АВВА «сплагиатил» песню «Солнечный круг»

В 1928 году в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» были опубликованы знаменитые строки — «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Их процитировала исследовательница детской психологии К. Спасская. Авторство строк принадлежит четырехлетнему Косте Баранникову: мальчику попытались объяснить значение слова «всегда». Маленький поэт пришел к необычной, но жизнеутверждающей формулировке, которая легла в основу знаменитой советской — и шведской — песен.

Строки как будто жили своей жизнью. Они попали в сборник детских аформизмов К. Чуковского «От двух до пяти».

Корней Чуковский с внучкой. Источник - picryl.com

Эту книгу прочел советский художник Николай Чарухин и, впечатлившись пацифическим настроем, нарисовал детский плакат.

Плакат так же случайно попался на глаза поэту Льву Ошанину. Когда его товарищ, композитор-песенник Аркадий Островский, предложил написать совместную композицию, строчки сами всплыли в памяти.

Песня «Пусть всегда будет солнце» впервые прозвучала в июле 1962 года в эфире Всесоюзного радио в передаче «С добрым утром!».

Исполнила композицию певица Майя Кристалинская, но наибольшую известность песня получила в интерпретации Тамары Миансаровой. С этой песней девушка победила на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году и на Международном фестивале песни в Сопоте.

Не то в Финляндии, не то в Польше композицию услышал никому тогда не известный музыкант Бьорн Ульвеус. Позднее Бьорн станет известен как один из солистов и композиторов знаменитой ABBA, а тогда он выступал в менее популярной группе Hootenanny Singers.

Кадр из выступления Hootenanny Singers. Источник - кадр из ролика YouTube

В 1964 году коллектив выпустил песню Gabrielle на мотив мелодии «Пусть всегда будет солнце». За авторскими правами тогда следили мало, а потому факт «заимствования» мелодии не сильно всколыхнут общественность. Лирическая баллада о разлуке с девушкой по имени Габриэль стала первым хитом Бьорна Ульвеуса и до сих пор остается популярной песней в Скандинавии.