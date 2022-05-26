Как участник АВВА «сплагиатил» песню «Солнечный круг»

В 1928 году в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» были опубликованы знаменитые строки — «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Их процитировала исследовательница детской психологии К. Спасская. Авторство строк принадлежит четырехлетнему Косте Баранникову: мальчику попытались объяснить значение слова «всегда». Маленький поэт пришел к необычной, но жизнеутверждающей формулировке, которая легла в основу знаменитой советской — и шведской — песен.
Строки как будто жили своей жизнью. Они попали в сборник детских аформизмов К. Чуковского «От двух до пяти».
Эту книгу прочел советский художник Николай Чарухин и, впечатлившись пацифическим настроем, нарисовал детский плакат.
Плакат так же случайно попался на глаза поэту Льву Ошанину. Когда его товарищ, композитор-песенник Аркадий Островский, предложил написать совместную композицию, строчки сами всплыли в памяти.
Песня «Пусть всегда будет солнце» впервые прозвучала в июле 1962 года в эфире Всесоюзного радио в передаче «С добрым утром!».
Исполнила композицию певица Майя Кристалинская, но наибольшую известность песня получила в интерпретации Тамары Миансаровой. С этой песней девушка победила на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году и на Международном фестивале песни в Сопоте.
Не то в Финляндии, не то в Польше композицию услышал никому тогда не известный музыкант Бьорн Ульвеус. Позднее Бьорн станет известен как один из солистов и композиторов знаменитой ABBA, а тогда он выступал в менее популярной группе Hootenanny Singers.
В 1964 году коллектив выпустил песню Gabrielle на мотив мелодии «Пусть всегда будет солнце». За авторскими правами тогда следили мало, а потому факт «заимствования» мелодии не сильно всколыхнут общественность. Лирическая баллада о разлуке с девушкой по имени Габриэль стала первым хитом Бьорна Ульвеуса и до сих пор остается популярной песней в Скандинавии.